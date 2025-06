$!Christopher Landau cancela visa a Melissa Cornejo, consejera de Morena tras publicación sobre manifestaciones

El post alcanzó más de 9 mil “me gusta” y generó una amplia cantidad de comentarios en pocas horas, lo que atrajo la atención del vicecanciller Landau, quien respondió directamente en la misma plataforma:

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Qué fácil hablar de tu desprecio hacia ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes.”

Poco después del mensaje del vicecanciller, la publicación original fue eliminada del perfil de Melissa Cornejo. Hasta el momento, la consejera estatal de Morena no ha emitido un pronunciamiento público sobre el incidente ni ha confirmado si contaba con una visa estadounidense vigente.

