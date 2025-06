La bandera de México en las protestas contra las redadas, ¿es un arma política de doble filo?

“Estoy orgullosa de ser estadounidense, pero en estos tiempos, lo que me enorgullece es ser californiana, y ver la diversidad que hay aquí, ver que mucha gente no ha olvidado sus raíces”, dijo. “Siento que por eso Trump teme a la diversidad y teme a la representación en el rostro de la gente, porque no quiere que la gente recuerde, quiere borrarnos, y yo no voy a tolerarlo”.

Esta semana, quienes las ondeaban dijeron que era importante hacer honor a su herencia y no someterse a Trump, aun cuando reconocieron el posible costo político. Dijeron que para ellos la bandera no era antiestadounidense; que más que una lealtad nacional, representaba sus raíces chicanas.

En las protestas de Los Ángeles, las banderas mexicanas han constituido una sólida mayoría. Muchas son ondeadas por jóvenes estadounidenses cuyos abuelos o bisabuelos procedían de México. Entre la multitud también ha habido banderas estadounidenses, banderas de países centroamericanos y banderas palestinas. Algunos manifestantes llevaban banderas híbridas que tenían los colores y el escudo mexicanos junto con las barras y estrellas estadounidenses.

En una nación de inmigrantes, los estadounidenses sacan banderas de otros países para conmemorar celebraciones culturales o días festivos, como los de origen irlandés el Día de San Patricio o los de origen italiano el Día de la Raza. Pero en California, donde los latinos son una pluralidad y los mexicoestadounidenses son el grupo más numeroso entre ellos, las banderas mexicanas ondean durante todo el año como una cuestión de orgullo cultural.

Aun así, la imagen que proyectan las protestas ha hecho que los activistas en California se cuestionen si su elección de bandera no estaba dándole más armas a Trump en su campaña de mano dura contra la inmigración. En redes sociales, algunos progresistas sugirieron que los manifestantes deberían reemplazar las banderas extranjeras con banderas estadounidenses, conscientes de que sus movilizaciones se transmiten cada noche a nivel nacional.

Algunos miembros de la izquierda dijeron que, más allá de la imagen, era importante demostrar que la bandera estadounidense no era un símbolo patriótico del movimiento MAGA, sino que pertenecía a todos los estadounidenses, incluyendo a aquellos que se oponen a las medidas de deportación de Trump.

Lorena Gonzalez, directora de la Federación de Trabajadores de California, fue el lunes a una concentración en el centro de Los Ángeles con 60 banderitas estadounidenses para repartir.

“Ondear la bandera mexicana no me molesta, pero creo que es importante recordar a la gente que estoy muy orgullosa de ser estadounidense”, dijo por teléfono Gonzalez, una exlegisladora estatal demócrata e hija de un trabajador agrícola migrante.

California ya ha tenido este debate en otras ocasiones. En la década de 1990, el gobernador Pete Wilson intentó acabar con las prestaciones públicas para los inmigrantes indocumentados, con argumentos similares a los expresados actualmente por Trump. En aquella época, los blancos eran mayoría en el estado, pero se preveía que se convertiría en una pluralidad latina, cosa que ocurrió en 2014.

Wilson impulsó la Proposición 187, una iniciativa sometida a votación en 1994 que habría prohibido los servicios públicos a los californianos indocumentados. Mike Madrid, autor de The Latino Century: how America’s Largest Minority Is Transforming Democracy (El siglo latino: cómo la minoría más grande de Estados Unidos está transformando la democracia) y consultor político republicano, afirmó que la presencia generalizada de banderas mexicanas en las protestas contra la medida alejó tanto a los votantes del estado que terminó inclinando el resultado de la elección.

“Se pierde el enfoque de que esto se trata de la constitucionalidad, el debido proceso y los derechos humanos cuando se empieza a ondear una bandera extranjera”, dijo Madrid.

Décadas después de la lucha por la Proposición 187, Madrid ve la posibilidad de que el ondear de la bandera mexicana vuelva a ayudar a los conservadores este año.

“Perjudica a los latinos y perjudica a los californianos”, dijo. “Es casi tan malo que me pregunto si está siendo orquestado”.

Kevin de León, antiguo líder legislativo y concejal de Los Ángeles, dijo que la cantidad de banderas mexicanas que había en las protestas de Los Ángeles le recordaba la época en que fue organizador sindical en la década de 1990.

“Si pudiéramos hacerlo de nuevo, en aquellos tiempos, habríamos llevado banderas estadounidenses”, dijo. “Siempre debería haber banderas estadounidenses. Ese es un error que cometimos en la izquierda: permitimos que la derecha se apropiara de la bandera estadounidense, como si fuera suya. Pero somos tan estadounidenses como cualquiera. No deberíamos permitir que otros reclamen la bandera como si les perteneciera a ellos exclusivamente”.

Fernando Guerra, director del Centro para el Estudio de Los Ángeles de la Universidad Loyola Marymount, también pensaba que ondear banderas mexicanas esta semana era políticamente contraproducente.

Sin embargo, en una metrópoli en la que aproximadamente la mitad de la población es latina, dijo, es poco probable que las banderas mexicanas pierdan su atractivo.

“Estratégicamente, ¿debería ondearse la bandera mexicana como se ha hecho en estas protestas? No”, dijo. “Pero, ¿se puede impedir que ocurra? No”.

Maria Flores, de 52 años, nacida en México y miembro del sindicato United Food and Commercial Workers, quien es ciudadana estadounidense desde hace más de dos décadas, ondeó los colores mexicanos en una manifestación esta semana.

Flores dijo que también tiene una bandera estadounidense, pero que le preocupaba llevarla en una manifestación contra Trump porque la iconografía de las barras y estrellas está muy relacionada con el movimiento MAGA.

“En este momento podría verse mal izar la bandera estadounidense, debido al gobierno de Trump”, dijo. “Si pusiera la bandera estadounidense fuera de mi casa, mis vecinos pensarían que estoy con Trump”.

Habló de un familiar que es indocumentado, pero respetuoso con la ley y que llevaba años intentando legalizarse. Hasta el momento, su esfuerzo había fracasado.

“Yo la cargo por mi familia, por toda la gente que no tiene papeles”, dijo en español. “Yo estoy hablando por ellos. Soy la voz de ellos”.

Shawn Hubler es jefa del buró del Times en Los Ángeles y cubre las noticias, las tendencias políticas y las personalidades del sur de California.

Orlando Mayorquín es un reportero del Times que cubre California y vive en Los Ángeles. c. 2025 The New York Times Company.

Por Shawn Hubler y Orlando Mayorquín, The New York Times.