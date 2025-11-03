Ciberdelincuentes apuntan a México: más de 111 mil intentos de robo bancario digital en un año

    El informe destaca además que los criminales emplean herramientas de administración remota que otorgan control total del dispositivo. /FOTO: ESPECIAL

Revelan que los fraudes digitales en México se concentran cada vez más en dispositivos móviles, donde los troyanos bancarios evolucionan para robar dinero directamente desde las aplicaciones

CDMX.- México registró más de 111 mil bloqueos de ciberataques con troyanos bancarios entre agosto de 2024 y junio de 2025, de acuerdo con el más reciente Panorama de Amenazas elaborado por la empresa de ciberseguridad Kaspersky.

Aunque el número total de ataques en América Latina cayó 45.5% respecto al periodo anterior, la firma advirtió que la amenaza no ha desaparecido, sino que se ha desplazado hacia los dispositivos móviles. En total, la región acumuló 1.8 millones de intentos de infección bloqueados, equivalentes a unos 5 mil diarios.

El reporte señala que conforme más usuarios realizan operaciones bancarias o pagos desde sus teléfonos, los ciberdelincuentes han abandonado las computadoras para concentrarse en los smartphones, aprovechando las debilidades del entorno móvil.

Durante 2025, Kaspersky identificó tres familias activas de troyanos bancarios para Android, frente a una sola en el periodo anterior. Las principales amenazas detectadas fueron Trojan-Banker. AndroidOS. Agent, Mamont y Creduz, todos diseñados para interceptar credenciales bancarias y robar fondos directamente desde las aplicaciones financieras.

“La migración al entorno móvil viene acompañada de una rápida evolución técnica. Los ciberdelincuentes han desarrollado ataques de Sistema de Transferencia Automatizada (ATS) que permiten el robo de dinero sin intervención del usuario”, explicó Fabio Assolini, director del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky para América Latina.

El informe destaca además que los criminales emplean herramientas de administración remota que otorgan control total del dispositivo, lo que marca una nueva tendencia en el cibercrimen financiero de la región.

Como ejemplo, Kaspersky recordó el caso del troyano Grandoreiro, responsable de una ola de fraudes digitales en 2023. Aunque las detenciones del grupo criminal redujeron su actividad, nuevas variantes del malware siguen surgiendo, lo que demuestra la resiliencia del cibercrimen.

La compañía recomendó reforzar las medidas básicas de seguridad digital: evitar abrir enlaces o archivos de remitentes desconocidos, mantener los programas actualizados, usar contraseñas fuertes y autenticación en dos pasos, y contar con software de seguridad confiable en computadoras y celulares.

Kaspersky también instó a las empresas y usuarios a invertir en educación digital continua, pues “los fraudes evolucionan tan rápido como las herramientas diseñadas para detenerlos”. Con información de El Universal

