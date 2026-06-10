Ciclotaxis elevan tarifas a turistas durante el Mundial 2026 en el Centro Histórico

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    Ciclotaxis elevan tarifas a turistas durante el Mundial 2026 en el Centro Histórico
    Turistas pagan hasta 500 pesos por viaje en ciclotaxis del Centro Histórico durante el Mundial 2026. FOTO: CUARTOSCURO

Turistas extranjeros llegaron a pagar hasta 500 pesos por persona en ciclotaxis del Centro Histórico durante el arranque del Mundial 2026.

Con la llegada de visitantes internacionales por el Mundial 2026, algunos operadores de ciclotaxis en el Centro Histórico de la Ciudad de México han incrementado considerablemente sus tarifas para turistas extranjeros, cobrando montos muy superiores a los habituales.

https://vanguardia.com.mx/informacion/no-habra-marcha-del-orgullo-lgbt-en-cdmx-por-el-mundial-2026-esto-sabemos-DG21148856

Durante un recorrido realizado en la zona, se observó que varios aficionados buscan acceder al Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino. Sin embargo, debido a las restricciones de acceso y las afectaciones ocasionadas por el plantón de la CNTE, muchos se ven obligados a desplazarse caminando o contratar transporte alternativo para salir del primer cuadro de la ciudad.

Uno de los casos fue el de una familia originaria de Alemania que solicitó un ciclotaxi para trasladarse a Paseo de la Reforma. Con ayuda de un traductor en el celular, el conductor les informó que el costo del viaje era de 500 pesos por persona, tarifa que aceptaron.

Al tratarse de cuatro pasajeros, fue necesario solicitar una segunda unidad para realizar el traslado. En total, la familia pagó 2 mil pesos por el servicio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/compra-cdmx-derechos-para-transmitir-gratis-el-mundial-II20939098

Previamente, se consultó a diversos operadores sobre el costo del mismo recorrido, quienes señalaron que la tarifa promedio oscila entre 100 y 125 pesos por persona.

Al ser cuestionados sobre la diferencia en los precios, algunos conductores reconocieron que no existe una tarifa oficial y que algunos prestadores del servicio aprovechan la falta de regulación para cobrar cantidades más elevadas, especialmente a turistas extranjeros.

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