Ciclotaxis elevan tarifas a turistas durante el Mundial 2026 en el Centro Histórico

Con la llegada de visitantes internacionales por el Mundial 2026 , algunos operadores de ciclotaxis en el Centro Histórico de la Ciudad de México han incrementado considerablemente sus tarifas para turistas extranjeros, cobrando montos muy superiores a los habituales.

Durante un recorrido realizado en la zona, se observó que varios aficionados buscan acceder al Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino. Sin embargo, debido a las restricciones de acceso y las afectaciones ocasionadas por el plantón de la CNTE, muchos se ven obligados a desplazarse caminando o contratar transporte alternativo para salir del primer cuadro de la ciudad.

Uno de los casos fue el de una familia originaria de Alemania que solicitó un ciclotaxi para trasladarse a Paseo de la Reforma. Con ayuda de un traductor en el celular, el conductor les informó que el costo del viaje era de 500 pesos por persona, tarifa que aceptaron.

Al tratarse de cuatro pasajeros, fue necesario solicitar una segunda unidad para realizar el traslado. En total, la familia pagó 2 mil pesos por el servicio.