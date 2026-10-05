$!Cinco policías de Rosamorada, Nayarit, son detenidos por presunto robo de 500 mil pesos de caja fuerte

Cinco elementos de la Policía Municipal de Rosamorada, Nayarit, fueron detenidos por su probable participación en un robo ocurrido en oficinas de Tesorería, Presidencia Municipal y Financiera Bienestar, informó la Fiscalía General del Estado. Entre los detenidos se encuentra Hermenegilda “N”, directora de Seguridad Pública Municipal, además de Claudia Magali “N”, Enyi Xomara “N”, Abram “N” e Isidro “N”, todos integrantes de la Policía Municipal. La Fiscalía señaló que las cinco personas son investigadas por hechos que la ley señala como robo calificado y asociación delictuosa en su modalidad de pandilla.

VIOLENTAN CAJA FUERTE EN OFICINAS DE ROSAMORADA Los hechos ocurrieron durante la mañana del 4 de octubre, cuando fueron detectados daños en las puertas de acceso y mobiliario de las oficinas de Tesorería, Presidencia Municipal y Financiera Bienestar. En este último inmueble se encontraba una caja fuerte que fue violentada. Como parte de la intervención policial y ministerial, las autoridades localizaron más de 500 mil pesos en efectivo dentro de una caja de cartón. De acuerdo con los primeros datos recabados, el dinero habría sido sustraído de la caja fuerte ubicada en las oficinas de Financiera Bienestar.









ASEGURAN HERRAMIENTAS PRESUNTAMENTE UTILIZADAS PARA ABRIR CAJA FUERTE En las inmediaciones del lugar también fueron localizadas diversas herramientas que, de acuerdo con la Fiscalía, presuntamente habrían sido utilizadas para violentar la caja fuerte. Entre los objetos asegurados se encuentran un marro, un martillo, un desarmador, una barra metálica y una herramienta eléctrica. La Fiscalía no ha establecido de manera definitiva la participación que habría tenido cada una de las personas detenidas.

CINCO POLICÍAS QUEDAN A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Tras su detención, los cinco elementos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Nayarit y quedaron a disposición del Ministerio Público. La autoridad ministerial determinará lo conducente conforme a derecho, mientras continúan las investigaciones para establecer con precisión la participación de cada detenido. La Fiscalía también informó que indagará si existen otras personas posiblemente involucradas en el robo.

Temas

Detenciones Policía Robos

Localizaciones

Nayarit

