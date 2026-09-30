Vinculan a proceso a ‘El Quetu’, exalcalde de Juchitán, y a ‘La Parka’, por extorsión agravada

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    Vinculan a proceso a ‘El Quetu’, exalcalde de Juchitán, y a ‘La Parka’, por extorsión agravada
    Miguel Sánchez Altamirano, “El Quetu”, y Carlos Alberto de la Paz López, “La Parka”, fueron vinculados a proceso. Fiscalía de Oaxaca

Miguel Sánchez Altamirano y Carlos Alberto de la Paz López quedaron en prisión preventiva por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Un juez de control vinculó a proceso este 29 de septiembre a Miguel Sánchez Altamirano, alias “El Quetu”, expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a Carlos Alberto de la Paz López, alias “La Parka”, por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó la resolución al término de la audiencia. Ambos permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal: “El Quetu” quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano y “La Parka” en el Cefereso de Perote, Veracruz.

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FISCALÍA INVESTIGA POSIBLES VÍNCULOS CON ‘LOS CROMOS’

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), sustentan la probable participación de ambos imputados en los hechos investigados.

La dependencia informó que mantiene abiertas líneas de investigación sobre la posible participación de Sánchez Altamirano en actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec, así como sobre sus presuntos vínculos con integrantes de “Los Cromos”.

Según la FGEO, las primeras indagatorias apuntan a que el exalcalde pudo haber facilitado, promovido o encubierto actividades ilícitas relacionadas con esa organización desde su posición como actor político y social.

La Fiscalía identifica a “Los Cromos” como una célula presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la que atribuye actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en distintos puntos de la región.

Estas referencias corresponden a líneas de investigación y no constituyen una sentencia contra los imputados.

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ASÍ FUE LA CAPTURA DE ‘EL QUETU’ Y ‘LA PARKA’

Ambos fueron detenidos el 23 de septiembre de 2026 mediante un operativo coordinado entre la FGEO, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, con participación de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.

La Fiscalía señaló que las detenciones forman parte de las acciones del Operativo Enjambre.

Rodríguez Alamilla sostuvo que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de otras personas.

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DETENCIÓN DE ‘EL QUETU’ DEJÓ AL AYUNTAMIENTO DE JUCHITÁN SIN TITULAR

La captura de Sánchez Altamirano dejó sin titular al Ayuntamiento de Juchitán, luego de que el suplente, Mariano Rosado López, no acudiera a asumir el cargo.

Días antes, Rosado López había denunciado cateos en su domicilio. Ante el vacío en la administración municipal, el gobernador Salomón Jara Cruz instruyó al secretario de Gobierno estatal iniciar ante el Congreso local el procedimiento para la desaparición del ayuntamiento.

El Congreso de Oaxaca aprobó la medida el 25 de septiembre con 35 votos a favor.

La sesión incluyó cuestionamientos de Movimiento Ciudadano al gobierno estatal. La diputada Dulce Alejandra García Morlan cuestionó la falta de reacción previa de la administración de Jara Cruz, al señalar que el edil detenido participaba en mesas de seguridad municipal.

La legisladora también destacó la relevancia de Juchitán y señaló los problemas de violencia que enfrenta el municipio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suman-mas-de-200-detenidos-tras-intervencion-de-autoridades-estatales-y-federales-en-juchitan-CC23746444

INVESTIGACIÓN CONTINUARÁ EN OAXACA

La FGEO informó que continuará con las diligencias relacionadas con los hechos y con las posibles estructuras delictivas identificadas en el Istmo de Tehuantepec.

Mientras avanza el procedimiento, los dos imputados permanecerán en los centros federales asignados por la autoridad judicial, bajo la medida cautelar de prisión preventiva y con respeto a la presunción de inocencia.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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