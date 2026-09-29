Policías de Juchitán serán sometidos ahora a pruebas de control y confianza; fuerzas estatales y federales refuerzan seguridad

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    Policías de Juchitán serán sometidos ahora a pruebas de control y confianza; fuerzas estatales y federales refuerzan seguridad
    La revisión forma parte de una intervención más amplia de la seguridad municipal tras la captura del alcalde. Cuartoscuro

Mientras concluyen los exámenes, los policías municipales continuarán con labores de proximidad y contacto con la población

CDMX.- Más de un centenar de efectivos de la Policía Municipal de Juchitán, Oaxaca, serán sometidos a evaluaciones de control y confianza, mientras fuerzas estatales y federales reforzaron la seguridad en el municipio de Oaxaca.

Fuentes de seguridad afirmaron que los 110 elementos que integran la corporación deberán pasar por el proceso para determinar quiénes podrán permanecer.

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Mientras concluyen los exámenes, los policías municipales continuarán con labores de proximidad y contacto con la población, en tanto que las tareas de vigilancia fueron reforzadas por fuerzas federales y estatales.

La revisión forma parte de una intervención más amplia de la seguridad municipal tras la captura del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, “Quetu”, y de John Keny Moreno, ex comisionado de Seguridad Pública municipal, por presuntos vínculos con el grupo criminal “Los Cromos”.

REVISAN DEPÓSITO DE ARMAMENTO DE LA CORPORACIÓN

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) señaló a este último por presuntamente brindar protección a “Los Cromos”, organización identificada por las autoridades como generadora de violencia en el Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con reportes del Gobierno de Oaxaca, la intervención incluyó una revista extraordinaria del depósito de armamento de la corporación.

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Las autoridades retiraron 28 armas largas y 27 cortas, además de cargadores y más de 2 mil cartuchos útiles, que fueron trasladados a instalaciones de la Policía Estatal.

El Gobierno estatal informó además el despliegue de 267 elementos, de los cuales 217 pertenecen a la Policía Estatal y otros 50 a Fuerza Binnizá.

MOVILIZAN UNIDADES PARA PATRULLAJES Y OPERACIONES DE VIGILANCIA

Para los patrullajes fueron movilizadas 10 patrullas, tres vehículos blindados, 15 motopatrullas y seis vehículos de reconocimiento, además de un equipo de información.

Los efectivos realizan recorridos de seguridad y vigilancia, puestos de revisión y control, patrullajes diurnos y nocturnos en zonas consideradas “rojas” y labores de recopilación de información.

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También efectúan tareas de inteligencia en coordinación con la Fiscalía estatal, Defensa, Guardia Nacional y Marina.

Fuentes militares informaron que más de 300 elementos de las Fuerzas Armadas están desplegados en ese municipio.

El Gobierno estatal anunció también que el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i) incrementará el número de cámaras de videovigilancia y colocará arcos de seguridad en distintos puntos de Juchitán.

El nuevo comisionado municipal informó que mantendrá la coordinación con las corporaciones estatales y federales y garantizará la operación de los servicios públicos durante el periodo extraordinario de administración.

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