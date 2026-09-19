“Queremos estar con vida”: Elvis Guerra pide apoyo a Sheinbaum tras ataque armado en Oaxaca.

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    “Queremos estar con vida”: Elvis Guerra pide apoyo a Sheinbaum tras ataque armado en Oaxaca.
    Diseñador Elvis Guerra pide apoyo a Claudia Sheinbaum tras ataque armado. VANGUARDIA

El diseñador muxe del vestido del 15 de septiembre denunció un atentado en Juchitán, Oaxaca, e identifican extorsión como móvil.

El poeta, artesano y diseñador muxe Elvis Guerra solicitó el apoyo urgente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras sobrevivir a un atentado armado en su domicilio. El ataque ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

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Sujetos armados dispararon contra la fachada de la vivienda y taller del creador zapoteco, ubicada en la Novena Sección de Juchitán. A pesar de las ráfagas de fuego registradas en el inmueble, no se reportaron personas heridas ni pérdidas humanas.

Tras el incidente, Elvis Guerra difundió un video en redes sociales dirigido al Ejecutivo federal y al gobernador del estado, Salomón Jara.

“Le pido paz para Juchitán, Presidenta. Queremos paz y estar con vida”, señaló el artesano en su mensaje.

AMENAZAS Y COBRO DE PISO

El diseñador denunció que el atentado ocurrió después de recibir constantes llamadas de extorsión y amenazas. Las presiones delictivas aumentaron tras la apertura de un salón de eventos locales, un emprendimiento reciente del artesano en la zona.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) acudió al lugar para recolectar casquillos e iniciar la carpeta de investigación correspondiente. La principal línea de investigación de las autoridades locales se enfoca en el delito de extorsión o cobro de piso.

YA IDENTIFICARON A POSIBLES SOSPECHOSOS

Las investigaciones preliminares permitieron identificar a dos personas involucradas en el ataque directo contra el domicilio. De acuerdo con los reportes oficiales, un hombre y una mujer huyeron a bordo de una motocicleta tras disparar contra el inmueble.

Las autoridades estatales desplegaron un operativo de búsqueda en la región del Istmo de Tehuantepec para dar con el paradero de los presuntos responsables. Asimismo, se dictaron medidas de protección y resguardo para el artesano y su familia.

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RELEVENCIA NACIONAL Y TRAYECTORÍA

Elvis Guerra ganó proyección nacional tras participar en la elaboración del atuendo que lució la presidenta Claudia Sheinbaum. El diseñador muxe formó parte del colectivo de bordadores del Istmo que elaboró el vestido utilizado durante la ceremonia del Grito de Independencia el 15 de septiembre.

El creador es reconocido en la comunidad cultural por su trabajo en el colectivo textil Creaciones Biulú, además de su labor como poeta y promotor de las tradiciones zapotecas en Oaxaca.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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