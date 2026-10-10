Claudia Sheinbaum transmitirá en vivo para discutir el decreto sobre contenido violento en redes

La presidenta Claudia Sheinbaum transmitirá en vivo por internet la próxima semana para escuchar las dudas y sugerencias de la gente sobre el nuevo acuerdo para frenar los videos y publicaciones con violencia en redes sociales.

El mensaje en vivo, del cual aún no se tiene una fecha confirmada, se transmitirá en aplicaciones como TikTok, Instagram y Facebook. La presidenta busca platicar de forma directa con jóvenes, mamás, papás y maestros para saber qué piensan sobre la seguridad de las niñas, niños y adolescentes en internet.

¿DE QUÉ TRATA LA PROPUESTA EN REDES SOCIALES?

La propuesta busca evitar que los menores de edad vean peleas, agresiones o burlas en internet. La medida busca que las aplicaciones quiten de forma rápida publicaciones relacionadas con acoso escolar, violencia o mensajes que inviten a hacerse daño.

Las aplicaciones deberán incluir de fábrica opciones de protección para la familia. Haciendo que sea más fácil para los papás controlar lo que ven sus hijos teniendo una forma directa de avisar a las autoridades si hay alguna situación peligrosa.

Las nuevas reglas comenzarán a funcionar a mediados de octubre de 2026. Por el momento, el gobierno busca que las empresas participen de manera voluntaria y de buena fe, sin aplicar multas o castigos inmediatos.