Claudia Sheinbaum transmitirá en vivo para discutir el decreto sobre contenido violento en redes

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    Claudia Sheinbaum transmitirá en vivo para discutir el decreto sobre contenido violento en redes
    CIUDAD DE MÉXICO, 09OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, en donde se abordó el tema de la violencia y las medidas para la protección de infancias y adolescencias. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM Camila Ayala Benabib

La presidenta abrirá un diálogo con la ciudadanía y plataformas digitales previo a la regulación de contenidos en internet.

La presidenta Claudia Sheinbaum transmitirá en vivo por internet la próxima semana para escuchar las dudas y sugerencias de la gente sobre el nuevo acuerdo para frenar los videos y publicaciones con violencia en redes sociales.

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El mensaje en vivo, del cual aún no se tiene una fecha confirmada, se transmitirá en aplicaciones como TikTok, Instagram y Facebook. La presidenta busca platicar de forma directa con jóvenes, mamás, papás y maestros para saber qué piensan sobre la seguridad de las niñas, niños y adolescentes en internet.

¿DE QUÉ TRATA LA PROPUESTA EN REDES SOCIALES?

La propuesta busca evitar que los menores de edad vean peleas, agresiones o burlas en internet. La medida busca que las aplicaciones quiten de forma rápida publicaciones relacionadas con acoso escolar, violencia o mensajes que inviten a hacerse daño.

Las aplicaciones deberán incluir de fábrica opciones de protección para la familia. Haciendo que sea más fácil para los papás controlar lo que ven sus hijos teniendo una forma directa de avisar a las autoridades si hay alguna situación peligrosa.

Las nuevas reglas comenzarán a funcionar a mediados de octubre de 2026. Por el momento, el gobierno busca que las empresas participen de manera voluntaria y de buena fe, sin aplicar multas o castigos inmediatos.

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¿POR QUÉ NACIÓ ESTA MEDIDA EN EL PAÍS?

Los recientes problemas de agresión y acoso en escuelas impulsaron este proyecto. Casos difíciles entre estudiantes influenciados por grupos extremistas, hicieron necesario buscar formas de cuidar a los menores dentro y fuera de las aulas.

El gobierno busca prevenir el peligro antes de aplicar sanciones. La idea principal es trabajar en conjunto entre familias, autoridades y aplicaciones para que navegar en internet sea más seguro para todas las personas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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