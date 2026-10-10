Suman 22 muertos en penales de Sinaloa durante cinco episodios de violencia entre mayo y octubre

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México
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    Suman 22 muertos en penales de Sinaloa durante cinco episodios de violencia entre mayo y octubre
    Los hechos se dieron en medio de la disputa entre grupos del crimen organizado en distintas zonas de Sinaloa. Cuartoscuro

Además de los fallecidos, los enfrentamientos dejaron internos lesionados y obligaron al despliegue de fuerzas estatales y federales

CULIACÁN, SIN.- Al menos 22 personas han muerto en cinco episodios de violencia registrados entre mayo y octubre en los penales de Aguaruto, Culiacán, y El Castillo, Mazatlán, entre ellas un menor de dos años que se encontraba de visita familiar.

Además de los fallecidos, los enfrentamientos dejaron internos lesionados y obligaron al despliegue de fuerzas estatales y federales en un intento de recuperar el control de las instalaciones, lo que no han conseguido en su totalidad.

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La mayor concentración de víctimas ocurrió en El Castillo, Mazatlán, donde dos enfrentamientos registrados entre jueves y viernes dejaron 12 fallecidos, pese a la intervención de las autoridades luego del primer episodio.

Los hechos se dieron en medio de la disputa entre grupos del crimen organizado en distintas zonas de Sinaloa.

RIÑA EN PENAL EL CASTILLO DEJA 12 MUERTOS

El jueves 8, una riña entre internos de los módulos 4 y 5 del penal El Castillo derivó en detonaciones de armas de fuego y dejó nueve reclusos muertos, además del niño de dos años que estaba en una visita familiar.

Las autoridades reportaron también 16 internos lesionados, mientras personal penitenciario y agentes de distintas corporaciones desplegaban un operativo en busca de contener la violencia.

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A menos de 24 horas, ayer se registró otro enfrentamiento en el mismo penal, con saldo de dos internos muertos, pese a la presencia de autoridades en el centro penitenciario.

HECHOS VIOLENTOS EN PENALES DE SINALOA EN 2026

-Mayo 31, Culiacán 7 muertos

-Julio 22, Culiacán 1 muerto

-Septiembre 24, Mazatlán 2 muertos

-Octubre 8, Mazatlán 10 muertos

-Octubre 9, Mazatlán 2 muertos

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/violencia-no-cede-en-sinaloa-matan-a-10-personas-entre-ellas-una-mujer-CD24051726
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