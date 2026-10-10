Lluvias dejan más de 15 millones de metros cúbicos de agua en CDMX

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    Lluvias dejan más de 15 millones de metros cúbicos de agua en CDMX
    El Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX reportó la atención de 57 servicios relacionados con las lluvias durante las últimas 24 horas. Cuartoscuro

El registro se dio en un periodo de 24 horas; entre las 06:00 horas del 9 de octubre y las 06:00 horas del 10 de octubre

CDMX.- La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México informó que del periodo comprendido entre las 06:00 horas del 9 de octubre y las 06:00 horas del 10 de octubre de 2026, la precipitación acumulada en la capital superó los 15 millones de metros cúbicos de agua, lo que representó una importante carga para la infraestructura hidráulica de la capital.

Con el Operativo Tlaloque 2.0, se desplegó a 196 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas de atención al drenaje, así como 53 equipos de maquinaria especializada para garantizar la seguridad y movilidad en las vialidades afectadas.

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La Segiagua detalló que movilizó a 27 equipos hidroneumáticos de alta presión, 10 equipos de bombeo de emergencia, ocho equipos tipo Hércules, una grúa HIAB, seis pipas de agua tratada y un equipo Unimog, además del personal especializado encargado de las labores de monitoreo y respuesta inmediata.

BRIGADAS ATIENDEN 100 POR CIENTO DE ENCHARCAMIENTOS

Las brigadas de diversas dependencias también atendieron el 100 por ciento de los encharcamientos reportados en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco.

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Entre las acciones destacan trabajos realizados en la ciclovía ubicada cerca de la estación del Metro General Anaya, así como en Circuito Interior, a la altura del Hospital La Raza, donde se desplegaron equipos hidroneumáticos para desalojar el agua acumulada y restablecer las condiciones de circulación.

ACTIVAN EQUIPOS DE BOMBEO DE EMERGENCIA

En la alcaldía Venustiano Carranza se activaron equipos de bombeo de emergencia para reducir los niveles de agua en puntos como la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Gómez Farías del Metro, en la colonia Valentín Gómez Farías, así como en la calle Norte 176, colonia Pensador Mexicano.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México reportó la atención de 57 servicios relacionados con las lluvias durante las últimas 24 horas, entre ellos 43 árboles caídos, un poste caído, el retiro de un espectacular, tres encharcamientos y nueve cortocircuitos, contribuyendo de manera coordinada a la mitigación de riesgos y a la protección de la ciudadanía.

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Las estaciones pluviométricas con mayores registros de lluvia fueron E.P. San Juan Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, con 31.25 milímetros; GDF, en Cuauhtémoc, con 29 milímetros; Peñón, en Venustiano Carranza, con 26.25 milímetros; y Marcos Carrillo, también en Cuauhtémoc, con 25.75 milímetros.

Mientras los pluviómetros Generadora 101, Coyol y Lindavista, ubicados en Gustavo A. Madero, registraron acumulados superiores a los 20 milímetros. Del total de estaciones monitoreadas, una superó los 30 milímetros de precipitación y seis registraron más de 20 milímetros.

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