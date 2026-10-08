CNB envía equipo especializado tras hallazgo de presunto centro de exterminio en Nayarit

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) envió un equipo técnico especializado a Nayarit para reforzar las labores de búsqueda y apoyar en el procesamiento de un predio ubicado en la comunidad de La Curva, municipio de Xalisco, donde la Fiscalía General del Estado reportó el hallazgo de un presunto “centro de exterminio”. El equipo federal trabajará en coordinación con las autoridades estatales para contribuir al procesamiento del terreno y documentar los indicios localizados durante las diligencias. La CNB señaló que su personal dará seguimiento a las acciones que se realizan en el sitio. La dependencia precisó que la investigación ministerial, el procesamiento del predio, la recolección de indicios y los trabajos periciales para determinar el número y la identidad de las posibles víctimas corresponden a la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

CNB REFUERZA BÚSQUEDA EN PREDIO DE LA CURVA A través de un comunicado, la CNB informó que mantiene comunicación constante con la Fiscalía estatal para dar seguimiento a las diligencias relacionadas con los hallazgos en el predio. “Respecto a los hallazgos vinculados con la desaparición de personas en un predio ubicado en la localidad de La Curva, municipio de Xalisco, Nayarit, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) informa que la investigación ministerial, así como el procesamiento del sitio, la recolección de indicios y los trabajos periciales para determinar el número y la identidad de las víctimas, están a cargo de la Fiscalía General del Estado de Nayarit.” El equipo técnico enviado por la comisión tiene entre sus objetivos aportar capacidades especializadas para fortalecer las labores de búsqueda y contribuir a que el procesamiento del terreno se realice de manera rigurosa y ágil. “La CNB mantiene comunicación constante con la Fiscalía estatal para coadyuvar en las labores correspondientes. Asimismo, a través de su personal en la entidad, da seguimiento a las diligencias y ha enviado un equipo técnico especializado para fortalecer las labores de búsqueda y contribuir al procesamiento riguroso y ágil del predio, en coordinación con las autoridades competentes.”

FISCALÍA DE NAYARIT INVESTIGA POSIBLE INCINERACIÓN DE RESTOS El pasado martes, la titular de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, informó sobre el hallazgo del predio en La Curva y señaló que su procesamiento comenzó el 3 de octubre, con la participación de madres buscadoras. De acuerdo con la fiscal, una de las líneas de investigación contempla la posible incineración de restos humanos en el sitio. Durante las diligencias realizadas hasta ahora también fueron localizadas prendas de vestir. La Fiscalía estatal mantiene a su cargo las investigaciones ministeriales y los trabajos periciales para establecer qué ocurrió en el lugar, así como determinar el número y la identidad de las posibles víctimas. La información disponible hasta ahora no establece oficialmente cuántas personas podrían estar relacionadas con los indicios localizados en el predio.

GOBIERNO FEDERAL SEÑALA PRIORIDAD EN BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, señaló que la búsqueda de personas desaparecidas constituye una prioridad nacional para el Gobierno federal. También destacó la importancia de mantener el acompañamiento a las familias durante el desarrollo de las investigaciones y de fortalecer la coordinación entre las autoridades responsables de las labores de búsqueda.

La CNB indicó que continuará atenta al desarrollo de las diligencias y mantendrá comunicación con las autoridades de Nayarit para aportar las capacidades técnicas disponibles. “La Comisión reitera su compromiso de acompañar a las familias y contribuir a que reciban información verificada, transparente y oportuna sobre los avances y resultados”, señaló la dependencia. El procesamiento del predio continuará bajo responsabilidad de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, mientras el equipo de la CNB apoyará las labores de búsqueda y documentación de los indicios encontrados en el lugar.

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