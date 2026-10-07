En Coahuila: acuden a realizar trámites o por atención a urgencias y descubren que están como ‘persona desaparecida’

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila ha tenido que confirmar en más de una ocasión el paradero y la presentación de personas que, debido a una posible falla en sistemas operativos institucionales, estaban fichadas como desaparecidas. Un caso reciente fue el de una mujer que llegó al Hospital General de Saltillo para ser tratada por una infección y en el sistema aparecía fichada como desaparecida desde hacía al menos 14 años. En el sistema local, sin embargo, no figuraba bajo esa calidad.

De acuerdo con la Fiscalía, en la ficha de Yadira Sarai “N” hay múltiples datos ausentes que normalmente se llenan al momento de la desaparición, como edad, lugar de nacimiento, señas particulares y prendas de vestir. Esos campos no fueron completados. Según la dependencia, en los últimos tres meses se han registrado al menos 10 casos de este tipo, donde personas se acercan a la autoridad para pedir la eliminación del registro de desaparecidos. Fuentes de la fiscalía especializada señalaron que parte de la información que se agrega a la calidad de desaparecido se debe a que estas personas fueron reportadas en algún momento de su vida como “no localizadas”. Sin embargo, existe otra información que pudo haberse mezclado o intercalado a partir de plataformas como Plataforma México y del INE.

En el caso de Yadira, la calidad de desaparición aparece desde la emisión del CURP. La Fiscalía indicó que la última persona que se acercó para eliminar esa calidad, al estar presente, fue para tramitar una copia de su CURP que le requerían al inicio de su trabajo. En esa ocasión, la Fiscalía tuvo que girar un oficio ante la empresa para que la persona pudiera acceder al empleo, en tanto se realizaban las gestiones con las autoridades federales.

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