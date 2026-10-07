$!Ceci Flores y Milagros Valenzuela se convierten en las primeras buscadoras certificadas oficialmente en México

Ceci Patricia Flores Armenta y Milagros de Jesús Valenzuela Flores se convirtieron en las primeras familiares de personas desaparecidas en México en obtener la certificación oficial del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) bajo el Estándar de Competencia EC1542, denominado “Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”. El documento reconoce formalmente los conocimientos, herramientas y metodología desarrollados por ambas familiares durante sus labores de búsqueda en campo y representa la certificación de competencias adquiridas a partir de su experiencia en el rastreo de personas no localizadas. La certificación que obtuvieron Ceci Flores y Milagros Valenzuela forma parte de un proceso de capacitación, evaluación y reconocimiento de habilidades relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

CECI FLORES DESTACA EL RECONOCIMIENTO A LAS FAMILIAS BUSCADORAS A través de su cuenta de X, Ceci Flores compartió la obtención de la certificación y señaló que el proceso puede representar un cambio en la manera en que se reconoce el trabajo desarrollado por las familias buscadoras en México. “Hoy puede comenzar a cambiar la historia de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en México”, escribió. La fundadora de un colectivo de búsqueda explicó que las familias han adquirido conocimientos y capacidades a partir de los años que han dedicado al rastreo de personas desaparecidas. “A lo largo de los años, las madres buscadoras hemos aprendido a buscar mientras buscamos”, expresó en su publicación.

Flores señaló que las familias han recorrido distintos tipos de terrenos durante sus labores de búsqueda y que esa experiencia les ha permitido desarrollar herramientas y conocimientos para realizar los rastreos. “Hoy damos un paso que puede marcar un antes y un después”, afirmó. La buscadora destacó que, por primera vez, una madre buscadora y una hermana buscadora, como familiares de personas desaparecidas en México, obtuvieron la certificación correspondiente al Estándar de Competencia EC1542.

¿QUÉ RECONOCE LA CERTIFICACIÓN EC1542? El Estándar de Competencia EC1542 corresponde a la “Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas” y permite evaluar formalmente las competencias relacionadas con esta actividad. De acuerdo con Ceci Flores, la certificación representa el reconocimiento de conocimientos y capacidades que las familias han desarrollado durante años de búsqueda. “Significa reconocer que las familias también hemos construido conocimiento, experiencia y capacidades en la búsqueda de nuestros desaparecidos”, señaló. La buscadora agregó que el proceso permite convertir años de experiencia en competencias que pueden ser evaluadas y reconocidas de manera formal. Flores planteó que las dos primeras certificaciones sean el inicio de un proceso para que más familiares de personas desaparecidas puedan acceder a capacitación y, cuando cumplan con los requisitos correspondientes, obtener una certificación. “Queremos que más madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, hijos y familiares buscadores de todo México tengan la oportunidad de capacitarse, profesionalizar sus conocimientos y, cuando cumplan con los requisitos correspondientes, certificarse”, escribió. CECI FLORES DESTACA QUE BUSCAN AMPLIAR LA CERTIFICACIÓN A MÁS FAMILIAS Ceci Flores señaló que la intención es que el proceso pueda extenderse a más familias buscadoras en diferentes estados del país. “Hoy son dos. Mañana queremos que sean decenas, cientos y miles de familias buscadoras capacitadas y certificadas en todo México”, afirmó. La buscadora sostuvo que la certificación no pretende sustituir las funciones de las autoridades ni trasladar a las familias responsabilidades que corresponden al Estado. “No queremos sustituir a las autoridades ni asumir una responsabilidad que corresponde al Estado”, indicó. En cambio, explicó que el objetivo es contar con mayores herramientas para desarrollar las labores de búsqueda que realizan las familias de personas desaparecidas. “Queremos tener más herramientas para hacer aquello que ninguna madre debería tener que aprender a hacer: buscar a sus hijos”, expresó.

RECONOCEN A INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO Ceci Flores agradeció a Salomón Ceballos Ochoa, director general del Instituto Estatal de Capacitación (IECA) y titular de la Entidad de Certificación y Evaluación IECA-CONOCER del Estado de Guanajuato, por respaldar el proceso. También reconoció a Fernando Ramírez Mendoza, CEO de Forensic and Legal y líder evaluador, por su participación en las etapas de capacitación, evaluación y certificación. El proceso permitió que Flores y Valenzuela fueran evaluadas bajo el estándar establecido para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. ¿QUÉ ES CONOCER? El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) es el organismo del Gobierno de México encargado de la normalización y certificación de competencias laborales. El organismo coordina el Sistema Nacional de Competencias, mediante el cual trabajadores, estudiantes, docentes, emprendedores y servidores públicos pueden obtener un certificado oficial que reconoce sus conocimientos y habilidades. Uno de los elementos del sistema es que las competencias pueden ser certificadas independientemente de la manera en que fueron adquiridas, siempre que las personas cumplan con los procesos de evaluación correspondientes. En el caso de Ceci Patricia Flores Armenta y Milagros de Jesús Valenzuela Flores, la certificación se realizó bajo el Estándar de Competencia EC1542, enfocado específicamente en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

Para Flores, el reconocimiento abre la posibilidad de que más familiares puedan acceder a procesos de capacitación y certificación. La buscadora cerró su mensaje con un llamado a mantener las labores de búsqueda y dedicó el proceso a las personas desaparecidas y a sus familias. “Por nuestros desaparecidos. Por quienes todavía esperan regresar a casa. Por las familias que no han dejado de buscar”, escribió. “Hoy abrimos un nuevo camino en la búsqueda de personas en México.”