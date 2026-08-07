CNDH acusa edadismo en declaraciones de diputadas de Puebla y pide medidas al Congreso

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por las declaraciones realizadas por las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Grace Palomares Ramírez, al considerar que sus comentarios sobre las personas adultas mayores constituyen una violación a los derechos humanos, una manifestación de edadismo y un acto de violencia institucional. Mediante un comunicado difundido el 6 de agosto, el organismo sostuvo que las expresiones publicadas por las legisladoras en redes sociales, en las que se refirieron a las personas mayores con frases como que “huelen a baúl” y “se están pudriendo”, rebasan los límites de la libertad de expresión y se convierten en discursos de odio y estigmatización.

CNDH EXHORTA AL CONGRESO DE PUEBLA A IMPLEMENTAR CÓDIGOS ÉTICOS En su posicionamiento, la CNDH exhortó al Congreso del Estado de Puebla a fijar una postura oficial sobre el caso e implementar códigos éticos que impidan el uso de discursos discriminatorios por parte de sus integrantes en cualquier plataforma pública o digital. El organismo señaló que las declaraciones representan “una flagrante violación a los derechos humanos, una manifestación explícita de edadismo y un acto de violencia institucional que vulnera la dignidad de las personas mayores”. Asimismo, indicó que quienes ocupan cargos de representación popular tienen la obligación de actuar como garantes de los derechos humanos y no como agentes de su vulneración.

CNDH CITA LEYES NACIONALES E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES La Comisión recordó que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores reconoce el derecho de este sector de la población a vivir con calidad, libre de violencia y con respeto irrestricto a su integridad física y moral. También hizo referencia a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por México, la cual promueve la igualdad, la inclusión social y el reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derechos. De acuerdo con el organismo, la dignidad humana no disminuye con el paso del tiempo y cualquier expresión que ridiculice el envejecimiento natural constituye una práctica discriminatoria que debe ser erradicada. CONSIDERA INSUFICIENTE UNA DISCULPA PÚBLICA La CNDH señaló que, conforme a lo expresado previamente por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, una retractación realizada en redes sociales como consecuencia de la presión pública no repara el daño moral ocasionado. Añadió que la normalización de este tipo de discursos contribuye a la exclusión y al maltrato de las personas adultas mayores, por lo que consideró inaceptable justificar esas expresiones bajo argumentos de humor o de un contexto informal.

PIDE PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LEGISLADORES Como parte de sus recomendaciones, la Comisión consideró urgente que las diputadas involucradas y, en general, el Congreso de Puebla participen en procesos de sensibilización sobre vejez y derechos humanos. Finalmente, reiteró su llamado al Poder Legislativo estatal para emitir un posicionamiento institucional e implementar mecanismos que prevengan la difusión de expresiones discriminatorias por parte de sus integrantes. Asimismo, sostuvo que las personas adultas mayores deben contar con el respeto, la protección y la garantía plena de sus derechos, y señaló que la violencia verbal y la discriminación no deben tener cabida en la sociedad.