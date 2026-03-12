$!CNDH emite recomendación por desaparición forzada y doble homicidio atribuido a la Semar en Guasave, Sinaloa

TE PUEDE INTERESAR: Vuelve Coahuila a top 10 por violaciones a derechos humanos por parte de instancias federales

De acuerdo con la Comisión, las víctimas fueron retenidas de manera arbitraria por elementos de la Marina, posteriormente privadas de la vida y sus cuerpos ocultados.

El organismo también determinó que existieron violaciones al derecho humano a la integridad personal en perjuicio de tres personas identificadas como víctimas indirectas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) emitió la Recomendación 206VG/2026 dirigida a la Secretaría de Marina (Semar) por la desaparición forzada y privación de la vida de dos personas ocurrida en el municipio de Guasave.

ENCUENTRAN SIN VIDA A DOS HOMBRES EN MAYO DE 2023

La investigación de la CNDH se originó tras la recepción de una queja iniciada de oficio por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.

El expediente señala que el 23 de mayo de 2023 fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos hombres entre las comunidades de Amole y Palos Verdes.

Según la información recabada, las víctimas habrían sido privadas de la libertad por elementos de la Marina antes de ser halladas sin vida.

La Comisión Nacional recibió formalmente la queja el 12 de junio de 2023, lo que dio inicio a las investigaciones correspondientes.

INVESTIGACIÓN ENCONTRÓ INDICIOS DE DETENCIÓN ARBITRARIA

Durante la investigación, la CNDH documentó indicios que apuntan a que las víctimas fueron detenidas, retenidas de manera arbitraria y agredidas por personal de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con el organismo, los testimonios de cinco personas, junto con un informe policial y el dictamen de medicina legal, aportaron elementos que permitieron reconstruir los hechos.

Según estas evidencias, las dos personas habrían sido trasladadas inicialmente a instalaciones navales, donde presuntamente fueron agredidas.

Posteriormente habrían sido llevadas a otro lugar, donde al día siguiente fueron localizados sus cuerpos.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CONCLUYE QUE EXISTEN ELEMENTOS QUE ACREDITAN DESAPARICIÓN FORZADA

Con base en el análisis de los indicios, la CNDH determinó que existen elementos suficientes para considerar que se trató de una desaparición forzada.

El organismo señaló que, conforme al estándar probatorio utilizado en este tipo de investigaciones, los elementos reunidos permiten acreditar de manera indiciaria la participación de personal de la Marina en los hechos.

La Comisión también señaló que las violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas generaron sufrimiento y angustia en sus familiares, lo que constituye una afectación a su derecho a la integridad personal.

CNDH SOLICITA REPARACIÓN DEL DAÑO A VÍCTIMAS INDIRECTAS

Como parte de la recomendación emitida, la CNDH solicitó a la Secretaría de Marina reparar de manera integral el daño causado a las víctimas indirectas, conforme a lo establecido en la Ley General de Víctimas (México) y su reglamento.

La Comisión también pidió que se les proporcione atención psicológica y tanatológica a los familiares afectados.

PIDEN COLABORACIÓN CON FISCALÍAS EN INVESTIGACIÓN

Entre los puntos de la recomendación, el organismo solicitó que la Marina colabore plenamente con las investigaciones que se llevan a cabo en distintas instancias.

Estas indagatorias están a cargo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Fiscalía General de la República y el Órgano Interno de Control correspondiente.

El objetivo es esclarecer los hechos y determinar responsabilidades administrativas o penales.