$!Vuelve Coahuila a top 10 por violaciones a derechos humanos por parte de instancias federales

Coahuila volvió a figurar entre las 10 entidades del país donde más se investigaron presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales, luego de dos años de estar fuera del ranking, reveló el Informe Anual de Actividades 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con el documento, entre enero y diciembre de 2025 en Coahuila se investigaron 621 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos atribuibles a instancias federales.

La mayoría de estos casos se originó a partir de quejas presentadas por la ciudadanía; sin embargo, también derivaron de las visitas de supervisión que realiza la CNDH a diversas instituciones para recabar información sobre el actuar de la función pública.

Según el informe, las autoridades con mayor número de señalamientos fueron el Centro Federal de Reinserción Social número 18, ubicado en Ramos Arizpe, con 240 casos; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 217, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 37 casos.

Las principales quejas están relacionadas con omisiones en la atención médica y el suministro de medicamentos, incluidos los casos investigados en el penal federal de máxima seguridad localizado en la comunidad de Mesillas, en Ramos Arizpe.