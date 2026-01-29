Vuelve Coahuila a top 10 por violaciones a derechos humanos por parte de instancias federales

Coahuila
/ 29 enero 2026
    La CNDH recibió 621 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanas, cometidas por instancias federales. Foto: Especial

Luego de dos años de estar fuera de los 10 estados líderes, la entidad registró 621 quejas ante la CNDH

Coahuila volvió a figurar entre las 10 entidades del país donde más se investigaron presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales, luego de dos años de estar fuera del ranking, reveló el Informe Anual de Actividades 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con el documento, entre enero y diciembre de 2025 en Coahuila se investigaron 621 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos atribuibles a instancias federales.

La mayoría de estos casos se originó a partir de quejas presentadas por la ciudadanía; sin embargo, también derivaron de las visitas de supervisión que realiza la CNDH a diversas instituciones para recabar información sobre el actuar de la función pública.

Según el informe, las autoridades con mayor número de señalamientos fueron el Centro Federal de Reinserción Social número 18, ubicado en Ramos Arizpe, con 240 casos; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 217, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 37 casos.

Las principales quejas están relacionadas con omisiones en la atención médica y el suministro de medicamentos, incluidos los casos investigados en el penal federal de máxima seguridad localizado en la comunidad de Mesillas, en Ramos Arizpe.

El reporte señala que, en 2025, Coahuila ocupó el décimo lugar nacional entre las entidades donde más casos fueron investigados o permanecen en proceso, con miras a la emisión de una recomendación o resolución por parte del organismo.

Chiapas encabezó la lista con tres mil 472 casos, seguido de la Ciudad de México con dos mil 959; el Estado de México con mil 36; Tabasco con mil cuatro; Jalisco con 909; Durango con 834; Veracruz con 779; Tamaulipas con 754; Michoacán con 622, y Coahuila en la décima posición.

En el desglose histórico, el informe indica que desde 2022 Coahuila no aparecía en este ranking y que, desde 2020, solo en una ocasión se había superado un número similar de quejas.

Mientras que en 2024 y 2023 la entidad quedó fuera de las 10 con más señalamientos, en 2022 ocupó el séptimo lugar con 642 casos; en 2021 se posicionó en el quinto sitio con 484, y en 2020 registró 361.

