Cae ‘El Semáforo’, presunto jefe regional del CJNG, en Tuxtepec, Oaxaca

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Cae ‘El Semáforo’, presunto jefe regional del CJNG, en Tuxtepec, Oaxaca
    Carlos “N”, alias “El Semáforo”, presunto jefe regional de una organización criminal. MARINA
    Cae ‘El Semáforo’, presunto jefe regional del CJNG, en Tuxtepec, Oaxaca
    Ana Gabriela “N”, operadora logística. MARINA

En un operativo de Marina, SSPC y FGR detuvieron a Carlos “N” y Ana Gabriela “N”, señalada como la operadora logística del grupo.

Fuerzas federales detuvieron en Tuxtepec, Oaxaca, a Carlos “N”, alias “El Semáforo”, presunto líder regional de una organización criminal. Durante las acciones también se logró la captura de Ana Gabriela “N”, identificada por las autoridades como la encargada de la logística operativa del grupo en la zona.

“Tu hermana tuvo un accidente”: así operan las estafas con voces clonadas por IA

El operativo conjunto estuvo a cargo de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las corporaciones desplegaron la intervención táctica en el municipio oaxaqueño sin que se reportaran enfrentamientos armados ni personas heridas.

De acuerdo con las investigaciones oficiales, “El Semáforo” ocupaba el segundo nivel en la cadena de mando de la célula delictiva. Su función principal era coordinar las actividades ilícitas y mantener el control territorial en la región limítrofe entre Oaxaca y Veracruz.

SE ASUMIÓ COMO LÍDER TRAS LA CAPTURA DE IVÁN “N”, ALIAS “EL TANQUE”

Las autoridades precisaron que el detenido asumió la jefatura regional tras la caída de su antecesor. Carlos “N” tomó el control de la estructura criminal después de la captura de Iván “N”, alias “El Tanque”, quien fue arrestado por elementos federales el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco.

Ambos detenidos fueron pignorados a disposición del Ministerio Público Federal para definir su situación jurídica. La Fiscalía General de la República integrará las pruebas presentadas para determinar las imputaciones correspondientes por los delitos que se les atribuyen.

Consejeros del INE se enteraron de la renuncia de Taddei por WhatsApp

INVESTIGACIONES ABIERTAS Y DELITOS VINCULADOS

Las autoridades federales y la Fiscalía de Oaxaca lo investigan por su presunta implicación en diversos delitos de alto impacto en la frontera entre Oaxaca y Veracruz, tales como:

Ataque a agentes federales: Se le investiga por el homicidio de dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Tentativa de secuestro: Se le relaciona con un intento de secuestro registrado en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

Disputa territorial: Se le ubica como uno de los generadores de violencia en la región de la Cuenca del Papaloapan, área estratégica para el tráfico ilícito entre el sur y centro del país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Narcotráfico
Seguridad

Localizaciones


Oaxaca

Organizaciones


FGR
Semar
Sspc

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Cambios en el logotipo del INE

Cambios en el logotipo del INE
true

Sheinbaum: Su alteza (no tan) serenísima
Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa estadounidense, según información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola.

Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa de EU y le habrían impedido abordar un vuelo
El hermano del exalcalde de Uruapan aseguró que la pareja vivió junta solo 15 días antes del asesinato del político.

‘Vivieron juntos solo 15 días’... Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo
El nuevo Frente Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con lluvias, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El cine y las plataformas de streaming se han convertido en el principal catálogo de inspiración para los disfraces más virales de la temporada.

De la pantalla a la fiesta: los personajes que dominan este Halloween y Saltillo
¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX

¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX
Kylian Mbappé enfrenta una crisis comercial en China tras sus declaraciones sobre Mao Zedong, que provocaron la pérdida de patrocinios y restricciones a LaLiga.

Mbappé pierde patrocinadores y China mantiene veto a LaLiga pese a disculpas del Real Madrid