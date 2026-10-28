Cae ‘El Semáforo’, presunto jefe regional del CJNG, en Tuxtepec, Oaxaca

Fuerzas federales detuvieron en Tuxtepec, Oaxaca , a Carlos “N”, alias “El Semáforo”, presunto líder regional de una organización criminal. Durante las acciones también se logró la captura de Ana Gabriela “N”, identificada por las autoridades como la encargada de la logística operativa del grupo en la zona.

El operativo conjunto estuvo a cargo de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las corporaciones desplegaron la intervención táctica en el municipio oaxaqueño sin que se reportaran enfrentamientos armados ni personas heridas.

De acuerdo con las investigaciones oficiales, “El Semáforo” ocupaba el segundo nivel en la cadena de mando de la célula delictiva. Su función principal era coordinar las actividades ilícitas y mantener el control territorial en la región limítrofe entre Oaxaca y Veracruz.

SE ASUMIÓ COMO LÍDER TRAS LA CAPTURA DE IVÁN “N”, ALIAS “EL TANQUE”

Las autoridades precisaron que el detenido asumió la jefatura regional tras la caída de su antecesor. Carlos “N” tomó el control de la estructura criminal después de la captura de Iván “N”, alias “El Tanque”, quien fue arrestado por elementos federales el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco.

Ambos detenidos fueron pignorados a disposición del Ministerio Público Federal para definir su situación jurídica. La Fiscalía General de la República integrará las pruebas presentadas para determinar las imputaciones correspondientes por los delitos que se les atribuyen.