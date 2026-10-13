CNDH pide a Jalisco respetar derechos de manifestantes tras protesta por agua contaminada

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Gobierno de Jalisco a garantizar los derechos a la protesta social, la libertad de expresión, la asociación y la reunión pacífica, luego de los enfrentamientos registrados durante la manifestación por el acceso al agua potable del domingo 11 de octubre de 2026, en Guadalajara.

En un pronunciamiento, el organismo nacional señaló que permanece atento a la actuación de las autoridades competentes ante los hechos ocurridos durante la movilización, en la que ciudadanos y personas defensoras de derechos humanos exigieron soluciones al deterioro de la calidad del agua que reciben habitantes de distintas colonias de la zona metropolitana.

De acuerdo con reportes difundidos por medios de comunicación, la protesta comenzó en la Glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y elementos de Seguridad Pública estatal.

CNDH SEÑALA USO DE GAS LACRIMÓGENO Y AGUA A PRESIÓN

La CNDH indicó que, durante los acontecimientos, elementos del Escuadrón Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco habrían utilizado gas lacrimógeno y chorros de agua a presión para dispersar a las personas congregadas.

Según los reportes periodísticos citados por el organismo, entre las personas afectadas había menores de edad, adultos mayores y representantes de medios de comunicación.

Familiares y medios informativos también reportaron presuntas detenciones arbitrarias y lesiones derivadas de los enfrentamientos y de la intervención policial. La Comisión señaló que estos señalamientos deben ser atendidos por las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades conforme a derecho.

El organismo nacional condenó la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y reiteró que la protesta pacífica constituye una forma legítima de participación ciudadana.

PROTESTAS POR LA CALIDAD DEL AGUA EN GUADALAJARA

La Comisión relacionó la manifestación con las denuncias de habitantes de Guadalajara y municipios metropolitanos por la calidad del agua que reciben en sus viviendas.

De acuerdo con el pronunciamiento, residentes de distintas colonias han reportado agua contaminada, lo que ha generado preocupación por sus posibles efectos en la salud y por las condiciones del sistema de abastecimiento.

Estas inconformidades han motivado diversas movilizaciones durante la última semana. La CNDH también informó que tuvo conocimiento de un pronunciamiento publicado el 10 de octubre por organizaciones de la sociedad civil, en el que solicitaron medidas preventivas para garantizar la libre manifestación y evitar actos de intimidación.

Las organizaciones pidieron que cualquier intervención policial se apegara a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.