CNDH pide a Jalisco respetar derechos de manifestantes tras protesta por agua contaminada
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La Comisión denunció presunto uso de gas lacrimógeno y agua a presión durante la movilización en Guadalajara
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Gobierno de Jalisco a garantizar los derechos a la protesta social, la libertad de expresión, la asociación y la reunión pacífica, luego de los enfrentamientos registrados durante la manifestación por el acceso al agua potable del domingo 11 de octubre de 2026, en Guadalajara.
En un pronunciamiento, el organismo nacional señaló que permanece atento a la actuación de las autoridades competentes ante los hechos ocurridos durante la movilización, en la que ciudadanos y personas defensoras de derechos humanos exigieron soluciones al deterioro de la calidad del agua que reciben habitantes de distintas colonias de la zona metropolitana.
De acuerdo con reportes difundidos por medios de comunicación, la protesta comenzó en la Glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y elementos de Seguridad Pública estatal.
CNDH SEÑALA USO DE GAS LACRIMÓGENO Y AGUA A PRESIÓN
La CNDH indicó que, durante los acontecimientos, elementos del Escuadrón Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco habrían utilizado gas lacrimógeno y chorros de agua a presión para dispersar a las personas congregadas.
Según los reportes periodísticos citados por el organismo, entre las personas afectadas había menores de edad, adultos mayores y representantes de medios de comunicación.
Familiares y medios informativos también reportaron presuntas detenciones arbitrarias y lesiones derivadas de los enfrentamientos y de la intervención policial. La Comisión señaló que estos señalamientos deben ser atendidos por las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades conforme a derecho.
El organismo nacional condenó la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y reiteró que la protesta pacífica constituye una forma legítima de participación ciudadana.
PROTESTAS POR LA CALIDAD DEL AGUA EN GUADALAJARA
La Comisión relacionó la manifestación con las denuncias de habitantes de Guadalajara y municipios metropolitanos por la calidad del agua que reciben en sus viviendas.
De acuerdo con el pronunciamiento, residentes de distintas colonias han reportado agua contaminada, lo que ha generado preocupación por sus posibles efectos en la salud y por las condiciones del sistema de abastecimiento.
Estas inconformidades han motivado diversas movilizaciones durante la última semana. La CNDH también informó que tuvo conocimiento de un pronunciamiento publicado el 10 de octubre por organizaciones de la sociedad civil, en el que solicitaron medidas preventivas para garantizar la libre manifestación y evitar actos de intimidación.
Las organizaciones pidieron que cualquier intervención policial se apegara a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
COMISIÓN RECUERDA OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES ANTE PROTESTAS
En su comunicado, la CNDH retomó la Recomendación General 46/2022, dirigida a los gobiernos estatales, en la que reconoce la protesta social como una expresión de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
El organismo señaló que estas garantías están reconocidas tanto en la Constitución mexicana como en instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por ello, sostuvo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben adoptar medidas para permitir el ejercicio de estos derechos y garantizar la seguridad e integridad de quienes participan en las manifestaciones.
También subrayó que las actuaciones de las fuerzas de seguridad deben respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
CEDHJ DA SEGUIMIENTO A LAS DETENCIONES Y DICTA MEDIDAS CAUTELARES
La Comisión Nacional informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ya da seguimiento a los acontecimientos y acompaña a las personas detenidas.
Según el pronunciamiento, la comisión estatal abrió el acta de investigación 41 y dictó medidas cautelares para garantizar la atención médica y el respeto a los derechos de las personas bajo custodia.
La CNDH manifestó su disposición para colaborar con el organismo estatal, en caso de que sea requerido, dentro del ámbito de sus atribuciones.
Finalmente, reiteró su llamado a las autoridades de Jalisco para garantizar el derecho a la protesta pacífica y atender los señalamientos sobre posibles abusos durante la manifestación por el acceso al agua potable.