‘Chucky’ Lozano regresa con gol y puede ser el inicio del repunte que necesita el Galaxy

El LA Galaxy necesita goles, y Hirving “Chucky” Lozano podría convertirse en la respuesta que tanto ha esperado. El mexicano reapareció después de superar una lesión muscular y lo hizo de la mejor manera: marcó en la victoria por 4-1 sobre Austin FC, un resultado que mantiene con vida las aspiraciones del conjunto angelino de llegar a la postemporada. Su anotación puede representar mucho más que un regreso exitoso. También podría ser el comienzo de una etapa en la que Lozano asuma el protagonismo ofensivo que se esperaba de él cuando llegó a Los Ángeles. El equipo necesita contundencia para afrontar el cierre de la temporada y el atacante mexicano tiene condiciones para convertirse en una de sus principales armas. El sábado 31 de octubre, en el Dignity Health Sports Park, el ex jugador del Napoli y PSV respondió a la confianza de su entrenador, Greg Vanney, al marcar el segundo tanto del encuentro frente a Austin. Lo hizo al minuto 38, con un remate de cabeza a segundo poste, luego de un servicio de Marco Reus.

Fue su primer partido después de la lesión que sufrió durante su participación con la Selección Mexicana y su segunda anotación en la temporada de la MLS con el Galaxy. UN REGRESO QUE PUEDE CAMBIAR EL PANORAMA La lesión había frenado el crecimiento del mexicano en un momento en el que comenzaba a encontrar continuidad. Durante la Fecha FIFA de septiembre-octubre fue convocado por Rafael Márquez para los compromisos del Tricolor, pero tuvo que abandonar la concentración debido a una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo. El problema físico lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas y le impidió participar en partidos importantes para su nuevo equipo. Su reaparición ante Austin, sin embargo, dejó una señal alentadora: regresó con gol y ayudó a construir una victoria fundamental. Lozano fue titular, disputó 45 minutos y salió al descanso. Su anotación fue la que encaminó el triunfo, pues amplió la ventaja del Galaxy a 2-0 antes de que terminara el primer tiempo. El registro del mexicano con el conjunto angelino es todavía discreto: dos goles y una asistencia en nueve apariciones, con aproximadamente 610 minutos de actividad. Sin embargo, su capacidad para desequilibrar, atacar los espacios y definir puede resultar determinante en el momento más importante del campeonato. EL GALAXY SE JUEGA LA POSTEMPORADA La victoria frente a Austin tuvo un valor especial porque permitió al Galaxy mantenerse en la pelea por los boletos de la Conferencia Oeste. El conjunto angelino llegó a 44 puntos y ocupa el séptimo lugar, todavía dentro de las posiciones de clasificación, aunque con muy poco margen de error. El triunfo también significó una reacción ofensiva importante. João Klauss abrió el marcador al minuto 10, Lozano amplió la ventaja al 38, Robert Taylor hizo el tercero al 48 y Sergi Roberto cerró la cuenta al 66. Por Austin descontó Ervin Torres.

Una de las figuras del encuentro fue Marco Reus, quien participó directamente en tres anotaciones con sus asistencias. La conexión entre el alemán, el brasileño João Klauss y Lozano puede convertirse en una fórmula importante para que Los Ángeles encuentre mayor profundidad en ataque. Al Galaxy solamente le queda un partido de temporada regular, frente al Real Salt Lake, programado para el próximo 7 de noviembre. La clasificación todavía no está asegurada: Los Ángeles necesita defender su posición y mantenerse atento a lo que hagan sus perseguidores en la tabla. LOZANO BUSCA RECUPERAR SU LUGAR EN EL TRI El cierre de temporada también representa una oportunidad para que el mexicano vuelva a colocarse en el radar de la Selección Nacional. Rafael Márquez lo contempló en su primera convocatoria al frente del Tricolor y su recuperación puede ayudarle a recuperar terreno rumbo a los próximos compromisos internacionales. A sus 31 años, Lozano todavía tiene experiencia en el futbol europeo y recorrido internacional para aportar al proyecto mexicano. Sin embargo, necesita algo más que apariciones esporádicas: requiere continuidad, goles y actuaciones que demuestren que puede marcar diferencias. El tanto frente a Austin puede ser el punto de partida. El Galaxy necesita un delantero capaz de resolver partidos y Lozano tiene la oportunidad de convertirse en ese goleador. Si consigue mantener su ritmo, superar las dificultades físicas y establecer una conexión constante con Reus y Klauss, su regreso podría terminar siendo mucho más importante que una simple anotación. La temporada está por terminar y el margen de maniobra es reducido. Para Lozano, el reto es aprovechar cada minuto; para el Galaxy, encontrar en el mexicano al futbolista que pueda llevarlo a competir nuevamente en la postemporada.