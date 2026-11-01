Exportó Coahuila más de 17 mil migrantes a Estados Unidos en 5 años

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    Exportó Coahuila más de 17 mil migrantes a Estados Unidos en 5 años
    El trabajo fue el principal motivo por el que los habitantes de Coahuila decidieron salir del país durante ese periodo. ARCHIVO

Entre 2020 y 2025, más de 17 mil coahuilenses salieron de la entidad para vivir en Estados Unidos, de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI

La Encuesta Intercensal 2025, presentada recientemente por el INEGI, dio a conocer que, pese al reforzamiento de las medidas migratorias, en cinco años Coahuila envió a más de 17 mil personas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal, entre 2020 y 2025, Coahuila reportó una población migrante internacional equivalente a 20 mil 811 personas en todo el mundo.

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Los detalles de la encuesta muestran que al menos el 84.09 por ciento de las personas que salieron desde Coahuila hacia el extranjero tuvieron como país de destino Estados Unidos.

Según los datos, esto equivale a que al menos 17 mil 499 personas de Coahuila decidieron salir de la entidad para vivir en Estados Unidos.

Estas cifras incluyen también a personas que durante ese periodo retornaron por su propia voluntad o que fueron retornadas por las autoridades.

A decir de los datos del INEGI, Coahuila no es una de las principales entidades del país de donde salen migrantes de origen estatal hacia Estados Unidos y, de hecho, ocupa el lugar número 21 en este rubro.

Las entidades federativas que registraron el mayor porcentaje de migrantes internacionales de origen estatal que optaron por salir a Estados Unidos fueron Guerrero, que envió al 96.73 por ciento de su población migrante internacional a ese país; luego Oaxaca, con 95.80 por ciento, y Baja California, con 94.88 por ciento.

A detalle, la encuesta señala que otro 14.4 por ciento, es decir, dos mil 996 personas de origen coahuilense, partieron en ese periodo para vivir en algún otro país del extranjero, mientras que de solo 183 personas no se especificó el destino.

La encuesta también muestra que, del total de la población de Coahuila que en ese periodo salió del país, el 60.38 por ciento lo hizo por trabajo; el 24.37 por ciento, por motivos familiares; el 12.35 por ciento, por estudio; el 1.56 por ciento, para cuidar de un familiar, y el 0.19 por ciento, por motivos de vivienda o inseguridad.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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