Exportó Coahuila más de 17 mil migrantes a Estados Unidos en 5 años

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal, entre 2020 y 2025, Coahuila reportó una población migrante internacional equivalente a 20 mil 811 personas en todo el mundo.

La Encuesta Intercensal 2025 , presentada recientemente por el INEGI, dio a conocer que, pese al reforzamiento de las medidas migratorias, en cinco años Coahuila envió a más de 17 mil personas hacia Estados Unidos.

Los detalles de la encuesta muestran que al menos el 84.09 por ciento de las personas que salieron desde Coahuila hacia el extranjero tuvieron como país de destino Estados Unidos.

Según los datos, esto equivale a que al menos 17 mil 499 personas de Coahuila decidieron salir de la entidad para vivir en Estados Unidos.

Estas cifras incluyen también a personas que durante ese periodo retornaron por su propia voluntad o que fueron retornadas por las autoridades.

A decir de los datos del INEGI, Coahuila no es una de las principales entidades del país de donde salen migrantes de origen estatal hacia Estados Unidos y, de hecho, ocupa el lugar número 21 en este rubro.

Las entidades federativas que registraron el mayor porcentaje de migrantes internacionales de origen estatal que optaron por salir a Estados Unidos fueron Guerrero, que envió al 96.73 por ciento de su población migrante internacional a ese país; luego Oaxaca, con 95.80 por ciento, y Baja California, con 94.88 por ciento.

A detalle, la encuesta señala que otro 14.4 por ciento, es decir, dos mil 996 personas de origen coahuilense, partieron en ese periodo para vivir en algún otro país del extranjero, mientras que de solo 183 personas no se especificó el destino.

La encuesta también muestra que, del total de la población de Coahuila que en ese periodo salió del país, el 60.38 por ciento lo hizo por trabajo; el 24.37 por ciento, por motivos familiares; el 12.35 por ciento, por estudio; el 1.56 por ciento, para cuidar de un familiar, y el 0.19 por ciento, por motivos de vivienda o inseguridad.