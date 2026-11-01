SRE actualiza reporte de mexicanos tras el choque de trenes en Toledo, España

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que 12 personas de nacionalidad mexicana se vieron involucradas en el choque de trenes registrado el pasado 28 de octubre en Toledo, España . La embajada de México en España mantiene un seguimiento constante con las autoridades locales para brindar asistencia a los afectados.

De los connacionales identificados, 11 fueron dados de alta tras recibir atención médica por lesiones leves. Todos ellos se encuentran fuera de peligro y reciben acompañamiento consular en la región.

SIGUEN SIN LOCALIZAR A UNO

Un mexicano continúa en calidad de no localizado tras el accidente. Las autoridades españolas mantienen activas las labores de búsqueda e identificación en la zona del impacto para dar con su paradero a la brevedad.

La representación diplomática mexicana otorga apoyo económico y legal a las familias de las víctimas durante su estancia en España. El personal consular se mantiene en contacto permanente con los allegados para cubrir sus necesidades inmediatas.