SRE actualiza reporte de mexicanos tras el choque de trenes en Toledo, España

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    SRE actualiza reporte de mexicanos tras el choque de trenes en Toledo, España
    Accidente de trenes en Toledo, España. X

Autoridades diplomáticas otorgan apoyo económico a familias de los 12 connacionales identificados en el accidente en España.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que 12 personas de nacionalidad mexicana se vieron involucradas en el choque de trenes registrado el pasado 28 de octubre en Toledo, España. La embajada de México en España mantiene un seguimiento constante con las autoridades locales para brindar asistencia a los afectados.

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De los connacionales identificados, 11 fueron dados de alta tras recibir atención médica por lesiones leves. Todos ellos se encuentran fuera de peligro y reciben acompañamiento consular en la región.

SIGUEN SIN LOCALIZAR A UNO

Un mexicano continúa en calidad de no localizado tras el accidente. Las autoridades españolas mantienen activas las labores de búsqueda e identificación en la zona del impacto para dar con su paradero a la brevedad.

La representación diplomática mexicana otorga apoyo económico y legal a las familias de las víctimas durante su estancia en España. El personal consular se mantiene en contacto permanente con los allegados para cubrir sus necesidades inmediatas.

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SE ESTÁ INVESTIGANDO EL ACCIDENTE

El choque de trenes en la línea de alta velocidad cerca de Urda es investigado por las autoridades judiciales de Toledo. Los peritos revisan las cajas negras de las unidades para determinar las causas exactas que provocaron la colisión.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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