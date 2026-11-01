Así es el centro migratorio donde está detenida Inés Gómez-Mont
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Agentes de E.U aclararon que la retención de la exconductora no responde a una orden de extradición; la FGR la acusa de desvío de 3 mil millones de pesos.
La exconductora de televisión Inés Gómez-Mont fue retenida en Florida, Estados Unidos, por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Autoridades estadounidenses aclararon que su arresto responde al vencimiento de su visa y a un proceso administrativo migratorio, y no a una orden directa de extradición hacia México.
En México, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas órdenes de aprehensión en su contra. La justicia mexicana la acusa de desvío de recursos públicos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de un presunto desvío de fondos públicos cercano a los 3 mil millones de pesos. La expresentadora se mantenía en calidad de prófuga desde el año 2021.
¿CÓMO ES EL BROWARD TRANSITIONAL CENTER DONDE SE ENCUENTRA DETENIDA?
El Broward Transitional Center (BTC) es la instalación donde permanecen Inés Goméz-Mont. Se ubica en Deerfield Beach, dentro del condado de Broward en el sur de Florida, muy cerca de la zona metropolitana de Miami.
A diferencia de una prisión estatal o federal convencional, este complejo opera bajo un modelo de baja seguridad exclusivo para personas retenidas por faltas administrativas o estatus migratorio irregular.
INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN
El centro migratorio es administrado por la firma privada The Geo Group mediante un contrato con el gobierno estadounidense. Tiene una capacidad para hasta 600 personas en un edificio central de dos pisos.
Las áreas de dormitorios y estancia diaria se encuentran divididas estrictamente entre hombres y mujeres, además, el inmueble cuenta con clínica médica, comedor central, salas de audiencia para jueces de inmigración, biblioteca y salones para actividades recreativas.
REGLAS, VISITAS Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CENTRO MIGRATORIO
El régimen de permanencia en el BTC tiene estrictas normas de comunicación y convivencia para los detenidos:
Dispositivos prohibidos: No se permite el uso ni el ingreso de teléfonos celulares, computadoras ni aparatos eléctricos personales.
Llamadas telefónicas: Las familias no pueden comunicarse directamente con los retenidos; deben dejar un recado con el nombre completo del familiar y su número de registro.
Visitas: Las visitas de familiares se limitan a los fines de semana con una duración máxima de 45 minutos por turno.
Atención legal: Los abogados defensores tienen acceso prioritario para agendar reuniones presenciales o realizar llamadas confidenciales sin restricción de horario comercial.
CONTROVERSIAS DEL INMUEBLE Y ESTATUS DE LAS FICHAS DE INTERPOL
Diversas organizaciones civiles y legisladores en Estados Unidos han pedido revisar la operación del Broward Transitional Center a lo largo de los años. Reportes de medios nacionales destacan que exdetenidas han presentado denuncias públicas por presunta negligencia médica y deficiencias en las condiciones de atención dentro del complejo.
Por otro lado, la situación legal de Inés Gómez-Mont en México suma un antecedente reciente. El Gobierno de México dio a conocer que solicitará un informe a la Interpol tras detectarse el retiro de las fichas rojas de localización que pesaban sobre la conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, con el fin de pedir su reactivación formal.