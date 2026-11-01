Así es el centro migratorio donde está detenida Inés Gómez-Mont

La exconductora de televisión Inés Gómez-Mont fue retenida en Florida, Estados Unidos, por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Autoridades estadounidenses aclararon que su arresto responde al vencimiento de su visa y a un proceso administrativo migratorio, y no a una orden directa de extradición hacia México.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas órdenes de aprehensión en su contra. La justicia mexicana la acusa de desvío de recursos públicos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de un presunto desvío de fondos públicos cercano a los 3 mil millones de pesos. La expresentadora se mantenía en calidad de prófuga desde el año 2021.

¿CÓMO ES EL BROWARD TRANSITIONAL CENTER DONDE SE ENCUENTRA DETENIDA?

El Broward Transitional Center (BTC) es la instalación donde permanecen Inés Goméz-Mont. Se ubica en Deerfield Beach, dentro del condado de Broward en el sur de Florida, muy cerca de la zona metropolitana de Miami.

A diferencia de una prisión estatal o federal convencional, este complejo opera bajo un modelo de baja seguridad exclusivo para personas retenidas por faltas administrativas o estatus migratorio irregular.

INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN

El centro migratorio es administrado por la firma privada The Geo Group mediante un contrato con el gobierno estadounidense. Tiene una capacidad para hasta 600 personas en un edificio central de dos pisos.

Las áreas de dormitorios y estancia diaria se encuentran divididas estrictamente entre hombres y mujeres, además, el inmueble cuenta con clínica médica, comedor central, salas de audiencia para jueces de inmigración, biblioteca y salones para actividades recreativas.