Alexis Omman pide ayuda a Claudia Sheinbaum para Xóchitl, una niña genio de Chiapas... ¡y la Presidenta escucha el llamado!

“¿Creen que una Presidenta, con todos los problemas que están pasando, quiera invertir un día en ayudar a una niña?”, cuestionó el creador de contenido, Alexis Omman, quien se ha vuelto viral en distintas plataformas digitales como TikTok e Instagram por videos en donde realiza donaciones y brinda ayuda humanitaria a distintas personas y causas sociales. En esta ocasión pidió públicamente que la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, reconozca a Xóchitl, una niña genio originaria de Chiapas que inventó un artefacto para calentar agua sin desperdicios. Este video difundido en redes sociales acumula más de 1.6 millones de visualizaciones y ha sido compartido más de 73 mil veces en Instagram.

En su mensaje, cuestionó si una Presidenta “con todos los problemas que están pasando”, podría dedicar un día para ayudar a la niña; aclarando que no le interesa la política, ya que los sueños de Xóchitl los cubrirá “de su bolsa”. Argumentó que cuando un presidente habla de un tema, este se convierte en noticia nacional, y que ese alcance puede usarse “para algo positivo” y afirmó que, sea cual sea la decisión de la mandataria, reconocer a la joven abriría la puerta a que más gente conozca su talento. ”Cuando un presidente, de cualquier país, habla sobre algo, se convierte en una noticia nacional. Vamos a usar eso para algo positivo (...) Presidenta, sólo denos un día y hagamos algo bueno”, comentó el creador de contenido. El influencer resaltó la labor de Xóchitl y aseguró que sea cual fuere la decisión de la presidenta Sheinbaum, la simple acción de reconocer el trabajo de la niña le abrirá las puertas a que más gente conozca su trabajo. Alexis Omman cuenta con más de 13.9 millones de seguidores en Instagram y más de 29.1 millones de seguidores en TikTok.

PRESIDENTA QUIERE CONOCER A XÓCHITL La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido a la petición que realizó el influencer Alexis Omman, quien a través de sus redes sociales hizo un llamado a que la Mandataria federal “dé una medalla o simplemente le dé la mano” a una niña genio llamada Xóchitl, originaria de Chiapas, que inventó un artefacto certificado para resolver el problema del agua, calentándola sin desperdicios. “Querido Alexis, vi tu video. Me encantaría conocer a Xóchitl y apoyarla”, comentó Sheinbaum Pardo en el video del influencer donde realizó este llamado, que a la fecha suma más de un millón 600 mil visualizaciones y que ha sido compartido más de 73 mil veces tan solo en Instagram. Omman aclaró que no es una persona interesada en la política y que no busca dinero para financiar los sueños de Xóchitl, ya que estos recursos los cubrirá “de su bolsa”.

EL PROYECTO DE XÓCHITL Xóchitl Guadalupe Cruz López, es una niña originaria de San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas, quién ganó el Premio a la Mujer Científica del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM y se convirtió en la primera niña en recibir el “Reconocimiento ICN a la Mujer” cuando tenía ocho años al diseñar el calentador de agua con materiales reciclables que funciona con energía solar. Su aprendizaje científico se dio por PAUTA (Adopte un Talento), un programa universitario creado por académicos de la UNAM para impulsar la vocación científica de niños de primaria. “Baño calientito” es una solución a un problema cotidiano de su comunidad: en San Cristóbal de las Casas hace frío buena parte del año y hay personas de bajos recursos que se bañan con agua fría, provocando enfermedades respiratorias en niños y adultos de la tercera edad. La alternativa evita recurrir a la leña, ya que la tala de árboles contribuye al calentamiento global. El invento funciona cuando el agua fría baja hacia botellas de plástico pintadas de negro, absorbe el calor del sol y asciende de forma natural al tanque de almacenamiento, sin bombas, electricidad ni gas.