$!CNDH rechaza críticas de exfuncionario y defiende la legalidad de recomendación sobre Ayotzinapa

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó los señalamientos realizados por un exfuncionario que participó en la integración del expediente relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aseguró que la Recomendación 208VG/2026, sobre el Caso Iguala 2014, fue elaborada y publicada conforme a los procedimientos establecidos en su Reglamento Interno. Mediante una nota aclaratoria, la CNDH, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, sostuvo que la recomendación fue emitida con apego a la normativa que regula los procesos de investigación, notificación y publicación de este tipo de resoluciones. Asimismo, enfatizó que se trata de una recomendación formal y no de un informe o libro sujeto a debate público.





CNDH RESPONDE A DECLARACIONES DE EXFUNCIONARIO El pronunciamiento de la Comisión fue emitido en respuesta a declaraciones de Alejandro Martínez, quien estuvo al frente de una dirección especial creada en octubre de 2021 para integrar la queja presentada por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, con el objetivo de desarrollar una nueva investigación sobre el caso. En el comunicado, la CNDH afirmó: “La CNDH reitera su compromiso con las víctimas y responde a las mentiras de un exfuncionario que suma a las narrativas descalificatorias de la Recomendación 208VG/2026”. El organismo sostuvo que la publicación de la recomendación se realizó conforme a lo dispuesto en los artículos 133 y 134 de su Reglamento Interno. “Se emitió una Recomendación, reiteramos, no un informe ni un libro. Por lo mismo, sus efectos y consecuencias, en beneficio de las víctimas, no están sujetos a debate; quedan ahora en el ámbito de su cumplimiento”, indicó. La Comisión agregó que existen personas que buscan descalificar el documento e invalidar su contenido. NIEGA QUE EXISTIERAN PRESIONES PARA MODIFICAR LA INVESTIGACIÓN En el comunicado, la CNDH respondió a los señalamientos realizados por Alejandro Martínez, quien afirmó que sus expectativas sobre la investigación “se vinieron abajo” al encontrar obstáculos durante el desarrollo del trabajo y sostuvo que la institución ocultó investigaciones relacionadas con las escuelas normales rurales. Además, el exfuncionario aseguró que existieron hostigamiento laboral, vigilancia y amenazas contra el personal, y que la dirección especial para el caso Ayotzinapa fue desintegrada por presuntas presiones del entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. La Comisión calificó estas afirmaciones como una “narrativa totalmente mentirosa” y rechazó que la Recomendación 208VG/2026 responda a intereses contrarios a las víctimas o carezca de rigor técnico.

CNDH RESPONDE A DECLARACIONES DE EXFUNCIONARIO El pronunciamiento de la Comisión fue emitido en respuesta a declaraciones de Alejandro Martínez, quien estuvo al frente de una dirección especial creada en octubre de 2021 para integrar la queja presentada por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, con el objetivo de desarrollar una nueva investigación sobre el caso. En el comunicado, la CNDH afirmó: “La CNDH reitera su compromiso con las víctimas y responde a las mentiras de un exfuncionario que suma a las narrativas descalificatorias de la Recomendación 208VG/2026”. El organismo sostuvo que la publicación de la recomendación se realizó conforme a lo dispuesto en los artículos 133 y 134 de su Reglamento Interno. “Se emitió una Recomendación, reiteramos, no un informe ni un libro. Por lo mismo, sus efectos y consecuencias, en beneficio de las víctimas, no están sujetos a debate; quedan ahora en el ámbito de su cumplimiento”, indicó. La Comisión agregó que existen personas que buscan descalificar el documento e invalidar su contenido. NIEGA QUE EXISTIERAN PRESIONES PARA MODIFICAR LA INVESTIGACIÓN En el comunicado, la CNDH respondió a los señalamientos realizados por Alejandro Martínez, quien afirmó que sus expectativas sobre la investigación “se vinieron abajo” al encontrar obstáculos durante el desarrollo del trabajo y sostuvo que la institución ocultó investigaciones relacionadas con las escuelas normales rurales. Además, el exfuncionario aseguró que existieron hostigamiento laboral, vigilancia y amenazas contra el personal, y que la dirección especial para el caso Ayotzinapa fue desintegrada por presuntas presiones del entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. La Comisión calificó estas afirmaciones como una “narrativa totalmente mentirosa” y rechazó que la Recomendación 208VG/2026 responda a intereses contrarios a las víctimas o carezca de rigor técnico.

CNDH EXPLICA LAS RAZONES DEL CESE DE ALEJANDRO MARTÍNEZ Como parte de la aclaración, la CNDH confirmó que Alejandro Martínez estuvo al frente de la oficina especial y que posteriormente fue separado del cargo. Sin embargo, sostuvo que su salida no obedeció a presiones relacionadas con el caso Ayotzinapa. De acuerdo con el organismo, la decisión derivó de una denuncia presentada el 28 de febrero de 2022 por integrantes del Consejo de Representantes Estudiantiles de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM. Según la Comisión, la queja señalaba un presunto uso indebido de su cargo para coaccionar estudiantes y promover la creación de una organización política al interior de la universidad. LA DIRECCIÓN ESPECIAL NO DESAPARECIÓ, ASEGURA LA COMISIÓN La CNDH también rechazó que la oficina encargada del caso Ayotzinapa hubiera sido eliminada o que existieran casos de acoso laboral contra su personal. Explicó que la investigación fue reasignada a la Segunda Visitaduría General y posteriormente, el 28 de septiembre de 2023, pasó a la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado en el Pasado Reciente. El organismo señaló que durante ese periodo no existen registros de denuncias por violencia laboral o acoso contra el personal que participó en la investigación, salvo una presentada contra el propio Alejandro Martínez. ACLARA SITUACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN SOBRE NORMALES RURALES En otro apartado del comunicado, la Comisión confirmó que sí se elaboró una Recomendación General relacionada con las escuelas normales rurales y que ésta fue trabajada en comunicación con representantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). No obstante, precisó que el documento no fue publicado debido a que el Consejo Consultivo decidió no aprobar su presentación. La CNDH indicó que esta decisión quedó asentada en las actas de la sesión del Consejo Consultivo celebrada el 26 de septiembre de 2022 y que dicha documentación se encuentra disponible en su portal institucional. CNDH DEFIENDE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN 208VG/2026 Respecto a la Recomendación 208VG/2026, la Comisión sostuvo que fue elaborada conforme a los artículos 112 al 115, 125 y 128 al 132 de su Reglamento Interno en materia de investigación, así como a los artículos 133 al 135 relativos a su notificación y publicación. El organismo afirmó que el documento se elaboró bajo el principio pro persona y conforme a los estándares de protección de derechos humanos reconocidos por el marco jurídico mexicano.

CNDH EXPLICA LAS RAZONES DEL CESE DE ALEJANDRO MARTÍNEZ Como parte de la aclaración, la CNDH confirmó que Alejandro Martínez estuvo al frente de la oficina especial y que posteriormente fue separado del cargo. Sin embargo, sostuvo que su salida no obedeció a presiones relacionadas con el caso Ayotzinapa. De acuerdo con el organismo, la decisión derivó de una denuncia presentada el 28 de febrero de 2022 por integrantes del Consejo de Representantes Estudiantiles de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM. Según la Comisión, la queja señalaba un presunto uso indebido de su cargo para coaccionar estudiantes y promover la creación de una organización política al interior de la universidad.

LA DIRECCIÓN ESPECIAL NO DESAPARECIÓ, ASEGURA LA COMISIÓN La CNDH también rechazó que la oficina encargada del caso Ayotzinapa hubiera sido eliminada o que existieran casos de acoso laboral contra su personal. Explicó que la investigación fue reasignada a la Segunda Visitaduría General y posteriormente, el 28 de septiembre de 2023, pasó a la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado en el Pasado Reciente. El organismo señaló que durante ese periodo no existen registros de denuncias por violencia laboral o acoso contra el personal que participó en la investigación, salvo una presentada contra el propio Alejandro Martínez. ACLARA SITUACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN SOBRE NORMALES RURALES En otro apartado del comunicado, la Comisión confirmó que sí se elaboró una Recomendación General relacionada con las escuelas normales rurales y que ésta fue trabajada en comunicación con representantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). No obstante, precisó que el documento no fue publicado debido a que el Consejo Consultivo decidió no aprobar su presentación. La CNDH indicó que esta decisión quedó asentada en las actas de la sesión del Consejo Consultivo celebrada el 26 de septiembre de 2022 y que dicha documentación se encuentra disponible en su portal institucional. CNDH DEFIENDE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN 208VG/2026 Respecto a la Recomendación 208VG/2026, la Comisión sostuvo que fue elaborada conforme a los artículos 112 al 115, 125 y 128 al 132 de su Reglamento Interno en materia de investigación, así como a los artículos 133 al 135 relativos a su notificación y publicación. El organismo afirmó que el documento se elaboró bajo el principio pro persona y conforme a los estándares de protección de derechos humanos reconocidos por el marco jurídico mexicano.

COMISIÓN REITERA COMPROMISO CON LAS VÍCTIMAS En la parte final del comunicado, la CNDH sostuvo que continuará defendiendo la autonomía del organismo y el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. “Frente a las constantes mentiras y tergiversaciones que buscan desacreditar la autonomía y la independencia de este órgano constitucional, pero algo aún más grave, aplazar la verdad y la justicia, nuestra respuesta es clara: no nos detendremos, seguiremos defendiendo el interés de las víctimas”. Asimismo, concluyó: “Estar del lado de las víctimas no es engañarlas para manipularlas, tampoco es usarlas como escudo de impunidad. Nosotros no lo hemos hecho, y no lo haremos nunca”.

COMISIÓN REITERA COMPROMISO CON LAS VÍCTIMAS En la parte final del comunicado, la CNDH sostuvo que continuará defendiendo la autonomía del organismo y el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. “Frente a las constantes mentiras y tergiversaciones que buscan desacreditar la autonomía y la independencia de este órgano constitucional, pero algo aún más grave, aplazar la verdad y la justicia, nuestra respuesta es clara: no nos detendremos, seguiremos defendiendo el interés de las víctimas”. Asimismo, concluyó: “Estar del lado de las víctimas no es engañarlas para manipularlas, tampoco es usarlas como escudo de impunidad. Nosotros no lo hemos hecho, y no lo haremos nunca”.