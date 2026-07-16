Sheinbaum afirma que nuevo fiscal detectó omisiones en caso Ayotzinapa y ya hay avances

Durante su conferencia matutina de este jueves 16 de julio, la mandataria también evitó pronunciarse sobre el reciente posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ), que eximió al Ejército Mexicano de haber participado en la desaparición de los normalistas ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, al señalar que por respeto a las familias y a la investigación en curso no es momento de hacer públicos los avances.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la nueva etapa de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ha permitido identificar omisiones en las indagatorias realizadas anteriormente y afirmó que el nuevo enfoque encabezado por el fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán, ya comenzó a generar resultados.

SHEINBAUM EVITA POLEMIZAR SOBRE EL INFORME DE LA CNDH

El tema surgió después de que un periodista preguntó a la presidenta sobre la posibilidad de reincorporar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), luego de que la exintegrante del mecanismo, Ángela Buitrago, manifestara públicamente su disposición para volver a colaborar en la investigación y sostener una reunión con la mandataria.

El comunicador explicó que, de acuerdo con una entrevista realizada a la exfiscal colombiana, ésta expresó su interés por exponer directamente a Sheinbaum los hallazgos obtenidos durante los trabajos del GIEI y conocer las condiciones bajo las cuales podría retomarse la colaboración.

GOBIERNO SOLICITÓ APOYO DE LA ONU PARA NUEVOS EXPERTOS

En respuesta, Sheinbaum explicó que el mecanismo del GIEI ya concluyó formalmente y que no es posible que sus integrantes sean contratados directamente por el Gobierno de México.

“En primer lugar el GIEI ya no existe, eso es algo que es importante que se sepa.”

La presidenta indicó que su administración solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México la posibilidad de incorporar expertos independientes que acompañaran la investigación.

“Nosotros le pedimos a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México que viera la posibilidad de incorporar estos expertos o a otros.”

Precisó que la respuesta del organismo internacional fue proponer especialistas distintos a quienes integraron originalmente el GIEI.

“La respuesta que tuvimos de ellos es que no serían esos expertos y que nos propondrían otros expertos.”

Asimismo, informó que abordó personalmente este tema durante la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas a México.

SHEINBAUM AFIRMA CONOCER LOS INFORMES DEL GIEI

La mandataria aseguró que ha revisado en distintas ocasiones tanto los informes elaborados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes como los presentados durante la administración anterior.

“Conocemos el informe del GIEI, lo he leído personalmente dos veces, así como el informe que presentó en su momento Alejandro Encinas.”

No obstante, señaló que existen diferencias respecto a algunos aspectos de las investigaciones, particularmente relacionadas con resoluciones judiciales que derivaron en la liberación de personas presuntamente involucradas en la desaparición de los estudiantes.

DESTACA NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Sheinbaum afirmó que actualmente la investigación sigue un enfoque distinto al desarrollado en administraciones anteriores y sostuvo que los trabajos encabezados por el nuevo fiscal especial han permitido avanzar en el esclarecimiento del caso.

“El asunto aquí es la investigación o el giro o la nueva visión de la investigación que estamos haciendo, que está dando muchos resultados.”

Sin embargo, indicó que dichos avances no pueden hacerse públicos en este momento.

“No los podemos dar a conocer todavía por respeto a los padres y a las madres de Ayotzinapa. Y además a la propia investigación que se está haciendo.”

La presidenta reiteró que el objetivo principal del Gobierno de México continúa siendo conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y alcanzar verdad y justicia para sus familias.

“Nuestro objetivo, más allá de si entrevistamos a esta persona o no, es la verdad y la justicia y conocer dónde están los 43 jóvenes.”