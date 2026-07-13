Abren proceso a marino por el Caso Ayotzinapa

CDMX.- Un tribunal federal vinculó a proceso a un suboficial de la Secretaría de Marina por presuntamente torturar a Agustín García Reyes “El Chereje”, presunto miembro de Guerreros Unidos señalado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México resolvió que existen elementos para iniciar un procedimiento penal al Contramaestre Vidal Vázquez Mendoza, por los delitos de desaparición forzada y tortura.

“Este Tribunal Federal determina que sí existen indicios que permiten establecer en esta etapa procesal los hechos que la ley señala como delitos de desaparición forzada de personas y tortura, así como la probabilidad de que el imputado participó en su comisión”, sentenció. SEGUNDO MARINO EN SER LLEVADO A LA JUSTICIA Vázquez es el segundo marino que es llevado ante la justicia federal por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Caso Ayotzinapa.

En el 2020, el marino Ariel Agustín Castillo Reyes fue detenido y procesado por presuntamente haber torturado a Carlos Canto Salgado, supuesto miembro del grupo criminal Guerreros Unidos y acusado por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. De acuerdo con antecedentes del caso, el Contramaestre es uno de los marinos que participó en la captura de García Reyes, el 26 de octubre de 2014 en Cocula, Guerrero. Con su determinación, dictada por unanimidad, revocó la no vinculación dictada el 28 de noviembre de 2025 por el Juez de Control del Reclusorio Norte, Edmundo Perusquia, quien en un principio consideró que la imputación carecía de datos de prueba.

El colegiado ordenó al Juez federal citar a Vázquez Mendoza a una audiencia para que debatan las partes y luego determine las medidas cautelares que le deberán ser impuestas, así como el plazo de investigación complementaria.