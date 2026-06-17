Integrantes de la CNTE dan portazo en Metro CDMX; reanudan diálogo con Segob

Manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dieron un portazo en la entrada de la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, mientras avanza sus movilizaciones este miércoles por Calzada de Tlalpan. A través de videos publicados en redes sociales, se puede ver como presuntos maestros empujan la puerta de la estación del Metro para ingresar. “Va a caer, va a caer, esta puerta va a caer”, se escucha gritar a los protestantes, quienes mantiene cerradas vialidades al sur de la capital de México.

Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, confirmaron al medio de comunicación El Universal que, para evitar riesgos, los elementos de la Policía Bancaria dieron acceso a los maestros a la estación General Anaya.

Una vez que la Policía Bancaria les dio acceso a la estación, los manifestantes arribaron a los andenes de General Anaya, para seguir su camino al centro de la Ciudad de México. Presuntamente, maestros de la CNTE habrían brindado los torniquetes para dirigirse a la estación Allende. Hasta el momento, de acuerdo con medios de comunicación locales, la estación General Anaya se encuentra abierta y con servicio a la ciudadanía.

REANUDAN DIÁLOGO CON SEGOB Tras las movilizaciones de la CNTE en puntos cercanos del Estadio CDMX, precio al encuentro entre Colombia y Uzbekistán, que generó el despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) en las zonas Tlalpan y Taxqueña, dirigentes del magisterio disidente fueron convocadas a una reunión con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación (Segob). Ante el llamado, se instaló la Coordinadora Nacional Única de Negociaciones (CNUN) de la CNTE para reiniciar las conversaciones Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, y Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aunque a la reunión no acudió el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres.

Aunque la convocatoria iniciará a las 13:00 horas, se reportó el ingreso de los liderazgos del CNTE a las instalaciones de Gobernación a las 17:30 horas, al grito de “¡Solución, solución, no queremos represión!”. Las secciones de la CNTE exigieron la renuncia de funcionarios del gobierno capitalino o del gobierno federal, tras las agresiones recibidas contra la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y de Chiapas, en su intento de llegar al Estadio Ciudad de México en el marco de los partidos por la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

Además, insistieron que se mantienen firmes en sus demandas: la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, regreso al sistema de pensiones sin Afores e incremento salarial del 100% al suelo base. Al aseverar que no han roto el diálogo, los y las integrantes del magisterio disidente acusaron “hostigamiento” en su movilización de este miércoles 17 de junio, con helicópteros. Cientos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en su mayoría de la sección 22 de Oaxaca, intentaron sin éxito llegar al estadio Ciudad de México para exigir el cumplimiento de sus demandas, colapsando la vidalidad por cinco horas.

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