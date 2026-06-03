Coahuila, entre los estados beneficiados en conservación de carreteras: SICT

La estrategia presentada durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla acciones de mejora en carreteras federales , caminos alimentadores y caminos artesanales , una medida que busca fortalecer la conectividad de distintas zonas del estado y facilitar el traslado de personas, mercancías y servicios en una entidad clave para la actividad industrial y logística del país.

Los municipios de Ramos Arizpe , Monclova , Piedras Negras , Matamoros y Torreón forman parte de las regiones que recibirán recursos y obras dentro del ambicioso programa de conservación de infraestructura vial impulsado por el Gobierno de México durante este año.

Para Coahuila , el anuncio representa una noticia relevante debido a la importancia que tienen sus corredores carreteros para sectores como la manufactura, e l comercio internacional y el transporte de carga, actividades que dependen de una infraestructura eficiente y segura.

UNA INVERSIÓN SIN PRECEDENTES EN INFRAESTRUCTURA

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó durante la Mañanera del Pueblo que el Programa Nacional de Conservación de Carreteras contará en 2026 con una inversión de 70 mil millones de pesos, una de las más elevadas destinadas a infraestructura vial en los últimos años.

El objetivo principal es rehabilitar de manera gradual toda la red federal libre de peaje mediante un esquema de gestión de pavimentos que permita atender los tramos carreteros conforme a una programación técnica previamente definida.

“De acuerdo con la programación que tenemos, al cierre de la administración habremos atendido el total de la red federal”, afirmó el funcionario al presentar los avances del proyecto nacional.

LA META: RENOVAR TODA LA RED FEDERAL

El Gobierno federal pretende que al finalizar la actual administración la totalidad de las carreteras federales libres de peaje hayan recibido algún tipo de intervención para mejorar sus condiciones operativas.

La estrategia contempla trabajos de mantenimiento preventivo, reparación de daños estructurales, repavimentación y conservación periódica, con el propósito de extender la vida útil de las vías y mejorar la seguridad para millones de usuarios.

Además de las carreteras principales, el programa también considera caminos alimentadores y rutas artesanales que permiten la conexión de comunidades rurales con centros urbanos, fortaleciendo el desarrollo regional y económico.

MILES DE OBRAS Y LICITACIONES EN MARCHA

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que actualmente existen 3 mil 42 licitaciones relacionadas con obras carreteras y proyectos de conservación.

De ese total, mil 703 contratos ya fueron adjudicados, representando inversiones cercanas a los 70 mil millones de pesos. Asimismo, 558 procesos permanecen en evaluación, mientras que otras 781 licitaciones serán publicadas durante junio.

Estos proyectos forman parte de una estrategia nacional que busca acelerar la modernización de la infraestructura carretera mediante la participación de empresas constructoras y proveedores especializados de todo el país.

AVANZA LA REPARACIÓN DE BACHES Y REPAVIMENTACIÓN

Los primeros resultados del programa ya comienzan a reflejarse en diferentes estados. De acuerdo con la SICT, durante 2026 se han reparado 37 mil 295 baches, equivalentes a más de 119 mil metros cuadrados de superficie intervenida.

Además, 7 mil 203 trabajadores han participado en labores de repavimentación sobre mil 392 kilómetros de carreteras federales libres de peaje, cubriendo más de 10.4 millones de metros cuadrados de pavimento.

Para dimensionar la magnitud de estos trabajos, la dependencia señaló que la superficie rehabilitada equivale aproximadamente a mil 467 canchas de futbol profesional.

MAQUINARIA ESPECIALIZADA ACELERA LOS TRABAJOS

Otro de los componentes clave del programa es la utilización de 20 trenes de pavimentación, equipos especializados capaces de realizar trabajos continuos de rehabilitación en distintos puntos del país.

Gracias a esta maquinaria se han recuperado más de 3.5 millones de metros cuadrados de vialidades, permitiendo acelerar los tiempos de ejecución y ampliar la cobertura de las obras.

La apuesta federal busca que estados como Coahuila cuenten con carreteras más seguras, eficientes y competitivas para enfrentar las necesidades de movilidad y crecimiento económico de los próximos años.