Cobra CDMX millonario pago de FIFA por renta del Castillo de Chapultepec... a INAH no le dan nada

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México
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    Cobra CDMX millonario pago de FIFA por renta del Castillo de Chapultepec... a INAH no le dan nada
    Pese a ser un recinto de propiedad federal, el INAH no recibió un solo peso de la renta, lo que ya provocó que el instituto interpusiera una denuncia penal por el uso comercial ilegal del patrimonio histórico. ARCHIVO

Investigadores del INAH denuncian el uso comercial del Castillo de Chapultepec para la FIFA; el pago se quedó en la CDMX y la Federación

Ni una fracción del monto superior al millón de pesos que pagó la FIFA por usar el Castillo de Chapultepec para su cena de gala previa al arranque del Mundial llegó a las arcas del INAH, pero sí a las del Gobierno de la Ciudad de México, a pesar de que el recinto pertenece a la Federación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusan-que-cena-de-la-fifa-en-castillo-chapultepec-viola-tres-leyes-federales-BA21566755

Sin precisar montos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó una REFORMA que el pago se distribuyó entre la Tesorería de la Federación y el Gobierno de la CDMX, en conjunto con el Fideicomiso ProBosque de Chapultepec. Lo anterior se calcula debido a que el recinto histórico “se encuentra dentro de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec”.

Todos los recursos captados por el Fideicomiso —un organismo mixto que trabaja en colaboración con la Dirección Ejecutiva del Bosque de Chapultepec de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina— habrán de destinarse, según sus estatutos, a proyectos de remodelación, rehabilitación y preservación de la zona.

Por otra parte, el INAH informó que la persona que otorgó la autorización para la realización de la cena de la FIFA fue su coordinador nacional de Asuntos Jurídicos, Enrique Álvarez Tostado. Asimismo, se detalló que no solo se “alquiló” el Alcázar del Castillo, sino también su explanada y el Jardín de Pérgolas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/felipe-vi-escucho-el-planteamiento-de-sheinbaum-sobre-el-reconocimiento-a-los-pueblos-originarios-creara-mesas-de-trabajo-en-espana-CE21703100

Ante estos hechos, investigadores del propio instituto interpusieron una denuncia por el uso comercial del patrimonio, lo que contraviene —según acusaron— diversos ordenamientos legales de carácter federal.

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