Cobra México sólo 4 de cada 10 litros de agua

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    Cobra México sólo 4 de cada 10 litros de agua
    Ciudad de México, Chihuahua y Quintana Roo son los tres estados con el precio más alto por metro cúbico. CUARTOSCURO
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Estudio de BBVA Research señala que apenas poco más de la mitad de tomas domésticas cuenta con medidores

Los organismos operadores de agua del País cobran en promedio sólo 4 de cada 10 litros de líquidos que suministran, advierte un informe de BBVA Research difundido este martes.

Sólo poco más de la mitad de las tomas domésticas, 53.3 por ciento, y 72.1 de las industriales, detalla, cuenta con medidores.

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“En promedio en el País, se facturan 5.5 de cada 10 litros de agua que se suministran, y de los 5.5 litros que se facturan, sólo se cobra el 69 por ciento de lo que debería recaudarse (es decir, alrededor de 4 litros)”, apunta.

El informe “Gota a gota: Entendiendo la gestión del agua en el País” indica que la eficiencia física (medición y facturación) y la eficiencia comercial (cobro) varía mucho entre los estados.

Baja California Sur es la entidad con los niveles más bajos de eficiencia, tanto física (23 por ciento) como comercial (32 por ciento).

El Estado de México y Chiapas destacan como entidades con mayor eficiencia física, de 60 y 78 por ciento, respectivamente, pero su eficiencia comercial es de las más bajas a nivel nacional, con 34 y 40 por ciento.

En tanto, Quintana Roo y Aguascalientes registran 76 por ciento de eficiencia comercial, pero menos de 40 por ciento de eficiencia física.

Los mejores desempeños, tanto físicos, mayores al 50 por ciento, como comerciales, mayores al 80 por ciento, corresponden a Zacatecas, Nuevo León y Guanajuato.

También existen diferencias notorias, indica el informe, en materia de tarifas por el suministro de agua.

A nivel nacional, los organismos operadores de agua reportan un precio promedio de 8.55 pesos por metro cúbico.

Los precios más bajos se registran en Tabasco, con 2.57 pesos por metro cúbico, Campeche, con 2.90, y Michoacán, con 3.06.

Y los más altos en Ciudad de México, con 17.63 pesos por metro cúbico, Chihuahua, con 13.62, y Quintana Roo, con 13.30.

En 2024 existían en el País 2 mil 922 organismos operadores de agua, de los cuales 87.2 por ciento correspondía al sector público y 12.8 al privado.

A nivel nacional, el 60.8 por ciento de los ingresos de los organismos operadores de agua provino de tomas destinadas a consumo doméstico, 22.6 de consumo a nivel comercial, 10.4 de usuarios industriales y 5.5 de servicios públicos (edificios de gobierno, escuelas, hospitales y riego de áreas verdes urbanas).

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