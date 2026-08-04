Asegura Sheinbaum que retiro de visas a funcionarios mexicanos es un ‘asunto personal’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el retiro de visas a funcionarios mexicanos es un asunto personal y sostuvo que, con respecto a las acusaciones que pesan contra algunos por presuntos vínculos con el crimen organizado, tiene que haber pruebas. Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “es un asunto personal de cada quien”.

En ese sentido, la mandataria indicó que sobre las acusaciones contra funcionarios mexicanos por vínculos con el crimen organizado, “tiene que haber pruebas acordes con el sistema acusatorio mexicano y cuando hay pruebas se procede, así de claro y transparente”. Adicionalmente, la presidenta habló de la detención de presidentes municipales y funcionarios durante su gobierno donde se encontraron pruebas de su vínculo con la delincuencia organizada. DESCARTA SANCIONES A MEDIOS Sheinbaum Pardo afirmó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no sancionará los contenidos informativos y aclaró que sólo intervendrá en caso de que las concesionarias no emitan el código de ética, no nombren al defensor de las audiencias y no pongan a disposición de éstas mecanismos de defensa.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “lo que se puede sancionar en este momento, como dicen los lineamientos a opinión pública, es si no emitiste tu código de ética, no nombrar al defensor y no poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa”. “Nada más por eso, que si por los criterios, no, nada que ver. Los códigos de ética no se van a sancionar. ‘Oye, no pusiste esto, no pusiste aquello’, no, es tu código de ética”, expresó. DEFENSOR DE LAS AUDIENCIAS Adicionalmente, la mandataria afirmó que el nombramiento del defensor de las audiencias se realizará conforme los lineamientos establecidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

“Hay requisitos que se tienen que cumplir que están en los lineamientos y solamente pudiera decirse ‘este no cumple’, pero no debe orientarse por el perfil de la persona, sino de que cumpla los requisitos”, dijo.