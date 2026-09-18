Prevén que mercado ilegal de medicamentos alcance los 38 mil 500 mdp

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    Prevén que mercado ilegal de medicamentos alcance los 38 mil 500 mdp
    Además alertó sobre el uso de la inteligencia artificial en las redes de comercialización de medicamentos irregulares. ESPECIAL.

Se estima que esto sea a través de la venta de productos con medicamentos caducados, robados y falsificados

CDMX.- La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) en México estima que el mercado ilegal de medicamentos e insumos, con productos caducados, robados y falsificados, alcanza los 38 mil 500 millones de pesos al cierre de 2026.

Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), señaló que una de las vías de incursión de medicamentos falsificados es la frontera sur, con productos irregulares que incluso llegan de China e India.

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Pero el mercado irregular se abastece también con el robo de medicamentos, por lo cual resaltó los resultados de distintos operativos implementados por las autoridades federales, en donde se desmanteló una red de robo de transporte de carga, ya que la vía México-Veracruz, era una de las rutas donde más robo de mercancías se registraron.

También alertó sobre el uso de la inteligencia artificial para fortalecer redes de comercialización de medicamentos irregulares, con publicaciones donde suplantan la identidad de especialistas o contenido donde se simulan sitios de dispensación de productos.

Dijo que hubo un crecimiento aproximado de 6% respecto al año anterior, derivado principalmente del desarrollo tecnológico utilizado por grupos de la delincuencia que generan perfiles falsos, videos donde se suplantan identidades de personas públicas o especialistas médicos, además de un desarrollo cada vez más sofisticado de empaques.

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