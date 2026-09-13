Crisis en IMSS-Bienestar: Personal médico marcha en Xalapa por falta de medicamentos y cirugías suspendidas

Trabajadores de la salud del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” marcharon por las calles de Xalapa para exigir una solución urgente ante el desabasto de medicamentos y la falta de insumos básicos. La manifestación concluyó en la Plaza Lerdo, donde el personal médico y familiares de pacientes solicitaron la destitución inmediata de Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar.

La falta de material de esterilización y reactivos de laboratorio obligó a los médicos a suspender cirugías programadas y tratamientos de alta prioridad. De acuerdo con el personal afectado, la escasez de insumos básicos como medicamentos, guantes y material de curación ha alcanzado un nivel crítico dentro de las instalaciones del hospital.

”Nos vemos obligados a detener intervenciones médicas porque no contamos con lo mínimo indispensable para garantizar la seguridad de los pacientes”, señalaron manifestantes durante el recorrido.

EXIGEN LA RENUNCIA DEL DELEGADO ESTATAL

Durante la protesta, el contingente portó lonas y mantas dirigidas a las autoridades estatales de salud. La principal demanda del gremio es la renuncia de Roberto Ramos Alor, a quien señalan por una mala gestión operativa al frente del programa en Veracruz.

Los trabajadores afirman que las fallas administrativas han derivado en el colapso de los servicios esenciales del hospital, afectando directamente a cientos de usuarios que acuden a diario desde distintas regiones del estado.