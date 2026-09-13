Crisis en IMSS-Bienestar: Personal médico marcha en Xalapa por falta de medicamentos y cirugías suspendidas

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    Crisis en IMSS-Bienestar: Personal médico marcha en Xalapa por falta de medicamentos y cirugías suspendidas
    Protesta en Xalapa, Veracruz, por falta de insumos y mal gasto público en servicios médicos X
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Trabajadores del CAE “Dr. Rafael Lucio” exigen solucionar el desabasto de insumos y piden la renuncia de Roberto Ramos Alor.

Trabajadores de la salud del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” marcharon por las calles de Xalapa para exigir una solución urgente ante el desabasto de medicamentos y la falta de insumos básicos. La manifestación concluyó en la Plaza Lerdo, donde el personal médico y familiares de pacientes solicitaron la destitución inmediata de Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marcha-por-la-paz-en-culiacan-exigen-justicia-por-el-bebe-juan-alejandro-JD23469451

La falta de material de esterilización y reactivos de laboratorio obligó a los médicos a suspender cirugías programadas y tratamientos de alta prioridad. De acuerdo con el personal afectado, la escasez de insumos básicos como medicamentos, guantes y material de curación ha alcanzado un nivel crítico dentro de las instalaciones del hospital.

”Nos vemos obligados a detener intervenciones médicas porque no contamos con lo mínimo indispensable para garantizar la seguridad de los pacientes”, señalaron manifestantes durante el recorrido.

EXIGEN LA RENUNCIA DEL DELEGADO ESTATAL

Durante la protesta, el contingente portó lonas y mantas dirigidas a las autoridades estatales de salud. La principal demanda del gremio es la renuncia de Roberto Ramos Alor, a quien señalan por una mala gestión operativa al frente del programa en Veracruz.

Los trabajadores afirman que las fallas administrativas han derivado en el colapso de los servicios esenciales del hospital, afectando directamente a cientos de usuarios que acuden a diario desde distintas regiones del estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/normalistas-de-el-mexe-protestaron-en-pachuca-durante-evento-de-claudia-sheinbaum-video-ID23468275

CUESTIONAN EL USO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

Familiares de los enfermos se sumaron a la movilización para denunciar que deben comprar por su cuenta los medicamentos y suministros necesarios para las intervenciones de sus parientes. Ante esta situación, los ciudadanos exigieron transparencia sobre el destino de los recursos públicos asignados al sistema de salud local.

Organizaciones civiles y legisladores locales han solicitado la intervención de la Secretaría de Salud a nivel federal para auditar las condiciones operativas del centro médico y restablecer de forma inmediata el abastecimiento de medicinas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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