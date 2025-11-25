Víctimas de un intento de feminicidio en México tienen una doble lucha, sobrevivir y alcanzar justicia

CIUDAD DE MÉXICO- Mujeres víctimas de un intento de feminicidio en México tienen ahora que sobrevivir a un sistema que les obstaculiza la justicia, las revictimiza e intenta acallarlas, desde todo un entramado institucional y social, hasta las estadísticas oficiales y las leyes.

Cinco años después de sobrevivir a dos tentativas de feminicidio, Yeritza Bautista, de 38 años, finalmente logró una sentencia contra su expareja en marzo pasado, tras ser obligada a repetir todo el juicio por un amparo que él interpuso.

Ayyselet Gutiérrez, de 31 años, acaba de conseguir una ficha de búsqueda para la captura de Julio César Aparicio Montalba, su expareja, quien lleva tres años prófugo tras intentar asesinarla con 27 puñaladas.

Ambas viven con secuelas físicas y emocionales, al tiempo que siguen en pie de lucha para obtener justicia por un delito que las estadísticas oficiales mantienen en la sombra.

Yeritza sabe que forma parte del 0.04 % de casos de tentativa de feminicidio que logran una sentencia en el país, cifra que descubrió en un taller de la Fiscalía de Ciudad de México, aunque puntualiza que los datos no son públicos.

Pese a la condena, Yeri no baja la guardia ante un sistema que “otorga herramientas” a los agresores, como otro amparo que su expareja interpuso en mayo, aún sin resolución.

En la víspera del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la joven resume su camino como “una tortura institucional y sistemática” y sostiene que el aparato de justicia está creado “para cansar a las víctimas y obligarlas a desistir”.

”Tienes que dejar de lado tu vida, si quieres llevar el proceso penal”, afirma, al recordar la “tortura” de atravesar el juicio, a la par de múltiples cirugías y rehabilitación.

Ayyselet coincide en el desgaste que representa demandar justicia y recapitula que, para lograr la ficha de búsqueda del prófugo, tuvo que acudir a distintas instancias, al menos cada mes, desde el ataque ocurrido en septiembre de 2022 en Ciudad de México.

”Un feminicida está libre, está haciendo vida normal, mientras yo tengo que estar presionando autoridades para que le sigan dando esta continuidad a la carpeta”, expone.