Colaboradores de Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, son captados limpiándole los zapatos (VIDEO)

México
/ 5 febrero 2026
    Acompañantes de Hugo Aguilar, ministro presidente de SCJN, son captados limpiándole los zapatos. CUARTOSCURO

El video de los colaboradores de Hugo Aguilar se volvió viral en redes sociales, generando grandes críticas

El evento de conmemoración por la Constitución de 1917, celebrado en el Teatro de la República en Querétaro, se volvió viral en redes sociales... pero no por el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde defiende que “México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, sino por el preciso momento en que asistentes limpiaron los zapatos de Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Como es de esperarse, esta acción quedó captada en video y compartida en plataformas digitales, llegando rápidamente a alcanzar una gran popularidad que desencadenó críticas y señalamientos de los internautas.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum defiende la soberanía en discurso sobre la Constitución... “México no se doblega ni se vende”

HUGO AGUILAR, MINISTRO DE LA SCJN, DEJA QUE LE LIMPIEN SUS ZAPATOS

La situación fue filmada por las cámaras de N+: instantes previos a su entrada al recinto, se observa al ministro de pie, esperando a que dos de sus acompañantes —que estaban agachados— terminaran de limpiar su calzado con un paño blanco.

Hugo Aguilar se queda viendo cómo sus asistentes continúan su labor, mientras otra persona se agacha y comienza a lustrar por la parte de atrás.

El presidente del Máximo Tribunal hace un movimiento en un intento por acomodar el zapato, para que pudieran limpiar su costado. Fue entonces cuando uno de los presentes se acerca a saludarlo: se dan la mano y comienza a caminar para entrar al Teatro.

OTRAS POLÉMICAS DE LA SCJN

Hace unas semanas se dio a conocer que los ministros del Máximo Tribunal del país recibieron nueve camionetas blindadas que tuvieron un costo, cada una, de 2.4 millones de pesos; sumadas dan un total de 21.6 millones de pesos.

Tras las críticas, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz dijo que los ministros no van a usar las nueve camionetas Grand Cherokee blindadas que se adquirieron y aseguró que la seguridad no implica lujo.

TE PUEDE INTERESAR: SCJN obliga a la CFE a depositarle dinero a miles de mexicanos tras fallo; en qué casos aplica

Otro de los escándalos fue la ceremonia de “purificación” y entrega de bastón de mando, realizada en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de septiembre de 2025, que costó un millón 254 mil pesos de acuerdo con información obtenida vía transparencia por El Gran Diario de México.

El pasado 26 de enero, también se difundieron las compras de 12 togas para los seis nuevos ministros de la SCJN, una adjudicación directa hecha en julio, antes de que tomaran protesta en septiembre, con un costo de 300 mil pesos.

(Con información de El Universal)

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

