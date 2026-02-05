Colaboradores de Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, son captados limpiándole los zapatos (VIDEO)

El evento de conmemoración por la Constitución de 1917, celebrado en el Teatro de la República en Querétaro, se volvió viral en redes sociales... pero no por el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde defiende que “México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, sino por el preciso momento en que asistentes limpiaron los zapatos de Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como es de esperarse, esta acción quedó captada en video y compartida en plataformas digitales, llegando rápidamente a alcanzar una gran popularidad que desencadenó críticas y señalamientos de los internautas. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum defiende la soberanía en discurso sobre la Constitución... “México no se doblega ni se vende”

HUGO AGUILAR, MINISTRO DE LA SCJN, DEJA QUE LE LIMPIEN SUS ZAPATOS La situación fue filmada por las cámaras de N+: instantes previos a su entrada al recinto, se observa al ministro de pie, esperando a que dos de sus acompañantes —que estaban agachados— terminaran de limpiar su calzado con un paño blanco. Hugo Aguilar se queda viendo cómo sus asistentes continúan su labor, mientras otra persona se agacha y comienza a lustrar por la parte de atrás.

El presidente del Máximo Tribunal hace un movimiento en un intento por acomodar el zapato, para que pudieran limpiar su costado. Fue entonces cuando uno de los presentes se acerca a saludarlo: se dan la mano y comienza a caminar para entrar al Teatro. OTRAS POLÉMICAS DE LA SCJN Hace unas semanas se dio a conocer que los ministros del Máximo Tribunal del país recibieron nueve camionetas blindadas que tuvieron un costo, cada una, de 2.4 millones de pesos; sumadas dan un total de 21.6 millones de pesos. Tras las críticas, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz dijo que los ministros no van a usar las nueve camionetas Grand Cherokee blindadas que se adquirieron y aseguró que la seguridad no implica lujo.