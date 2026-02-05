SCJN obliga a la CFE a depositarle dinero a miles de mexicanos tras fallo; en qué casos aplica

Para nadie es un secreto que enfrentarse administrativamente a un gigante estatal suele ser el inicio de un vía crucis interminable. Durante décadas, los ciudadanos que sufrían daños en sus hogares o lesiones por culpa de una infraestructura eléctrica deficiente se veían atrapados en un laberinto de papeles. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de dar un golpe sobre la mesa, transformando las reglas del juego para favorecer al eslabón más débil: el usuario.

Este fallo histórico no es solo un ajuste técnico; es un acto de justicia cotidiana que reconoce la vulnerabilidad del ciudadano frente a la maquinaria gubernamental. Al interpretar el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, los ministros determinaron que ya no es necesario agotar las instancias de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para recibir una compensación. En términos simples, si un transformador de la CFE explota y daña tu patrimonio, la solución está mucho más cerca de lo que imaginas.

TE PUEDE INTERESAR: Internet Gratis... CFE ofrecerá chips con acceso gratis a internet; requisitos y forma de obtenerlos

La noticia ha caído como un balde de agua fría para las estructuras burocráticas, pero como un respiro profundo para miles de familias que han visto sus vidas alteradas por accidentes eléctricos. Ya no se trata de esperar sentados a que el Estado reconozca su error tras años de litigio; se trata de activar un mecanismo directo que pone a las aseguradoras en la línea de fuego para responder de manera inmediata y efectiva.

EL FIN DEL LABERINTO BUROCRÁTICO

El cambio fundamental radica en la vía procesal. Antes, el afectado debía demostrar la responsabilidad del Estado en un proceso administrativo que podía durar una eternidad. Con este nuevo criterio, la SCJN abre la puerta al juicio civil directo contra la aseguradora de la Comisión Federal de Electricidad. Esta maniobra legal acorta los tiempos de espera y obliga a que la reparación del daño sea prioritaria, permitiendo que los recursos para gastos médicos o reparaciones materiales fluyan con una agilidad antes impensada.

Es importante entender que este fallo no anula la responsabilidad de la CFE, sino que la hace más eficiente a través de sus pólizas privadas. Si el monto que la aseguradora está obligada a pagar no cubre la totalidad de los daños sufridos, el ciudadano aún conserva su derecho de reclamar el excedente por la vía administrativa tradicional. Sin embargo, tener ese primer pago garantizado representa un tanque de oxígeno para quien ha perdido electrodomésticos, su negocio o, en casos trágicos, su salud debido a una negligencia operativa.

Además, esta decisión judicial actúa como un incentivo indirecto para la mejora de la infraestructura nacional. Al saber que las indemnizaciones serán más rápidas y costosas, la paraestatal se ve presionada a elevar sus estándares de mantenimiento y seguridad. Ya no sale “barato” dejar que los cables se desgasten o que las subestaciones operen bajo condiciones de riesgo, pues el blindaje legal que antes proporcionaba la burocracia ha comenzado a agrietarse en favor de los derechos humanos.

CLAVES PARA EXIGIR TU COMPENSACIÓN

Para quienes se encuentren en esta desafortunada situación, el camino a seguir ahora tiene señales más claras. El primer paso es verificar que el incidente esté vinculado directamente a la operación o infraestructura de la CFE. Una vez identificado el daño, el afectado puede iniciar una acción civil para exigir el pago de la póliza vigente. Este procedimiento exige que las empresas de seguros respondan sin las dilaciones acostumbradas, ajustando sus reservas técnicas para cubrir estos siniestros de manera puntual.

Otro punto vital de este fallo histórico es el empoderamiento jurídico del mexicano promedio. Ya no se requiere ser un experto en derecho administrativo para entender cómo recuperar lo perdido. El acceso rápido a la compensación económica permite que las víctimas no tengan que hipotecar su futuro mientras esperan una sentencia que antes parecía un mito. La Corte ha enviado un mensaje contundente: el servicio público debe ser de calidad, y si falla, la factura se paga de inmediato.

Es fundamental contar con pruebas del siniestro, como peritajes, fotografías y reportes oficiales del momento del accidente. Estos elementos serán la base para que el juicio civil avance sin contratiempos. La transparencia en la información sobre las pólizas de seguro de las entidades públicas se vuelve ahora una herramienta de primera necesidad para los abogados y ciudadanos que busquen hacer valer este nuevo criterio de la máxima instancia judicial del país.

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Slim desea que eliminen la Pensión del Bienestar e IMSS en México: afirma que los jubilados deben continuar trabajando hasta los 75 años

DATOS CURIOSOS

· La SCJN basó su decisión en el derecho a una reparación integral y justa.

· Este precedente podría aplicarse en el futuro a otros servicios públicos con seguro contratado.

· Antes de este fallo, los juicios de responsabilidad patrimonial podían tardar entre 3 y 7 años en resolverse.

· La CFE gasta millones de pesos anualmente en primas de seguros que ahora serán más fáciles de reclamar.