Colaboradores de Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos, son captados retirando sus cosas de SEP

La designación de Nadia López García como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), marcó el relevo en el área tras la salida de Marx Arriaga Navarro, en medio de críticas y controversia por su gestión.

En ese contexto, el medio de comunicación El Universal documentó que colaboradores de Arriaga Navarro retiraron artículos de las oficinas ubicadas en Avenida Universidad, luego de que el funcionario permaneciera cuatro días dentro del inmueble. Durante un recorrido, el diario observó el ingreso de trabajadores con cajas de cartón, las cuales posteriormente fueron trasladadas con carritos de carga.

Hasta el momento, ni el exfuncionario ni su equipo han ofrecido información oficial sobre el retiro de los objetos ni han precisado detalles sobre su salida de las oficinas.