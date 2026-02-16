Colaboradores de Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos, son captados retirando sus cosas de SEP

México
/ 16 febrero 2026
    Colaboradores de Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos, son captados retirando sus cosas de SEP
    Marx Arriaga Navarro, exdirector de Materiales Educativos de la SEP, salió este 16 de febrero. EL UNIVERSAL
Sara Navarrete
Sara Navarrete

Despidos

México

SEP

Nadia López García será la suplente de Marx Arriaga para el cargo de Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública

La designación de Nadia López García como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), marcó el relevo en el área tras la salida de Marx Arriaga Navarro, en medio de críticas y controversia por su gestión.

En ese contexto, el medio de comunicación El Universal documentó que colaboradores de Arriaga Navarro retiraron artículos de las oficinas ubicadas en Avenida Universidad, luego de que el funcionario permaneciera cuatro días dentro del inmueble. Durante un recorrido, el diario observó el ingreso de trabajadores con cajas de cartón, las cuales posteriormente fueron trasladadas con carritos de carga.

TE PUEDE INTERESAR: Nadia López García es la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP

Hasta el momento, ni el exfuncionario ni su equipo han ofrecido información oficial sobre el retiro de los objetos ni han precisado detalles sobre su salida de las oficinas.

EL UNIVERSAL

LA SALIDA DE MARX ARRIAGA NAVARRO

El nombramiento de López García fue realizado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, quien definió una nueva agenda para la Dirección General de Materiales Educativos.

De acuerdo con la dependencia, esta etapa priorizará el reconocimiento de las mujeres en la historia, la incorporación de más libros en lenguas indígenas, así como la garantía de materiales en formatos accesibles como macrotipo y braille, además de reforzar la visibilidad de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

EL UNIVERSAL

Asimismo, se prevé el diseño de contenidos educativos para niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad; el fortalecimiento de aprendizajes con enfoque en humanismo y vida saludable; y la elaboración de materiales específicos para escuelas multigrado, modalidad en la que opera cerca de la mitad de los planteles públicos del país.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No lo estaban exiliando’... Pidió Mario Delgado salida de Marx Arriaga a cambio de regresar de facto como líder de Morena: Riva Palacio

Finalmente, la SEP reconoció la labor desempeñada por Arriaga Navarro y reiteró su compromiso de seguir consolidando materiales educativos que garanticen el derecho a una educación pública, gratuita, científica, humanista y con pertinencia cultural en beneficio de estudiantes de todo México.

Despidos

México

SEP

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

