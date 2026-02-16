Colaboradores de Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos, son captados retirando sus cosas de SEP
Nadia López García será la suplente de Marx Arriaga para el cargo de Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública
La designación de Nadia López García como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), marcó el relevo en el área tras la salida de Marx Arriaga Navarro, en medio de críticas y controversia por su gestión.
En ese contexto, el medio de comunicación El Universal documentó que colaboradores de Arriaga Navarro retiraron artículos de las oficinas ubicadas en Avenida Universidad, luego de que el funcionario permaneciera cuatro días dentro del inmueble. Durante un recorrido, el diario observó el ingreso de trabajadores con cajas de cartón, las cuales posteriormente fueron trasladadas con carritos de carga.
Hasta el momento, ni el exfuncionario ni su equipo han ofrecido información oficial sobre el retiro de los objetos ni han precisado detalles sobre su salida de las oficinas.
LA SALIDA DE MARX ARRIAGA NAVARRO
El nombramiento de López García fue realizado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, quien definió una nueva agenda para la Dirección General de Materiales Educativos.
De acuerdo con la dependencia, esta etapa priorizará el reconocimiento de las mujeres en la historia, la incorporación de más libros en lenguas indígenas, así como la garantía de materiales en formatos accesibles como macrotipo y braille, además de reforzar la visibilidad de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Asimismo, se prevé el diseño de contenidos educativos para niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad; el fortalecimiento de aprendizajes con enfoque en humanismo y vida saludable; y la elaboración de materiales específicos para escuelas multigrado, modalidad en la que opera cerca de la mitad de los planteles públicos del país.
Finalmente, la SEP reconoció la labor desempeñada por Arriaga Navarro y reiteró su compromiso de seguir consolidando materiales educativos que garanticen el derecho a una educación pública, gratuita, científica, humanista y con pertinencia cultural en beneficio de estudiantes de todo México.