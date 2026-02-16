Nadia López García es la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP

Así como es nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, e hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi), llevó a cabo sus estudios en contextos bilingües y multigrado, dicha experiencia marcó su vocación por la educación y la defensa de las lenguas originarias.

Nadia López García es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural. De acuerdo con la SEP, cuenta con na reconocida trayectoria nacional e internacional.

En redes sociales, junto a una fotografía, el titular de la SEP destacó a Nadia López como una “pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales”. En el comunicado, Delgado destacó la trayectoria académica, literaria y cultural de la nueva directora.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo la titularidad de Mario Delgado, informó que Nadia López García fue nombrada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, en sustitución de Marx Arriaga, quien hasta el momento no ha dejado las instalaciones hasta ser notificado con un oficio.

Además, es autora de once libros y su obra se ha traducido al inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino. Cuenta con diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de la Juventud; Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón; Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle; Premio Nacional de la Juventud; Premio Juventud Ciudad de México; Premio CaSa de Literatura para Niños, además de una mención honorífica en el Premio Antonio García Cubas, en la categoría de Libro Infantil. Por otro lado, López García ha colaborado con instituciones académicas y culturales en proyectos de formación docente y mediación lectora, y sus poemas aparecen publicados en los Libros de Texto Gratuitos.

Previo a su nombramiento, se desempeñó como Coordinadora Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde impulsó iniciativas enfocadas en juventudes y diversidades, encuentros nacionales de escritoras indígenas y afromexicanas, así como la producción de materiales de lectura de libre acceso.

Para la SEP, su experiencia en el diseño de materiales pedagógicos, formación docente y promoción de la lectura contribuirá al fortalecimiento de los contenidos educativos con un enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y su incorporación tendrá como objetivo principal reconocer a las mujeres en la historia; asimismo, acoplar más libros en lenguas indígenas y garantizar formatos en macrotipo y braille.

DESTITUCIÓN Y ATRINCHAMIENTO DE MARX ARRIAGA

El pasado 13 de febrero, Marx Arriaga, quien entonces ocupaba el cargo que ahora ocupa Nadia López, fue destituido, por lo que afirmó en sus cuentas de redes sociales que no se retiraría.

“¡Protesta con propuesta! Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto. Pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la #NEM”, escribió en redes sociales.

Luego, a pesar de que la SEP confirmó su remoción, se atrincheró en su oficina de la SEP y ofreció una conferencia de prensa, en la que señaló que no se le había notificado de su despido, por lo que no se iría hasta recibir una notificación formal.