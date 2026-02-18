Claudia Sheinbaum participó en simulacro de la CDMX; Clara Brugada destaca ‘éxito’ en la actividad

México
/ 18 febrero 2026
    Claudia Sheinbaum participó en simulacro de la CDMX; Clara Brugada destaca ‘éxito’ en la actividad
    En punto de las 11:00 horas del 18 de febrero se realizó el primer simulacro sísmico del 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México. EL UNIVERSAL

De acuerdo con las estadísticas, los altavoces del C5 alcanzaron más del 90% de funcionamiento durante el simulacro en la Ciudad de México

En punto de las 11:00 horas del 18 de febrero se realizó el primer simulacro sísmico del 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México que fue un “éxito”, de acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Durante el ejercicio se registró la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Palacio Nacional: “Juntos fortalecemos la cultura de protección civil. La prevención es nuestra fuerza”, publicó a través de sus cuentas de redes sociales.

El mensaje de la mandataria federal fue acompañado con una serie de fotografías, donde se le observa recorriendo los pasillos de la sede gubernamental hasta llegar al punto más seguro del recinto.

HIPÓTESIS DEL SISMO

Se estableció que, para esta ocasión, se simularía un sismo de magnitud 7.2 grados con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Es necesario destacar que la actividad se planteó y desarrolló con el objetivo de evaluar la reacción de la ciudadanía, instituciones y la capacidad de los servicios de emergencia.

Además de los altavoces, ciudadanos también recibieron el mensaje del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) en sus celulares, además de radio y televisión.

CLARA BRUGADA CELEBRA ÉXITO DEL SIMULACRO REGIONAL

“Fue un éxito rotundo este simulacro; y es muy importante para la ciudad, pero sobre todo para la población ensayar”, comentó la jefa del Gobierno captalino.

Dentro de su informe de resultados, la mandataria destacó que hubo un funcionamiento del 98% de los altavoces del C5, es decir, se activaron 13 mil 786 altavoces de los 13 mil 998 que hay solo en la Ciudad de México.

Entre otros detalles, Brugada expuso que el tiempo promedio de evacuación fue de un minuto con 52 segundos, y que en la actividad participaron más de 5 mil funcionarios públicos.

Por su parte, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), dio a conocer que de manera metropolitana, se registraron 33 mil 804 inmuebles para participar en este ejercicio de forma voluntaria, de los cuales 20 mil 560 fueron privados y 10 mil 244 públicos. Tan solo en la capital fueron 21 mil 544 inmuebles, de los que 7 mil 16 eran públicos y 14 mil 578 privados.

EVACUACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS ROMPE RÉCORD

Según los datos proporcionados, en las instalaciones de la Cámara de Diputados se evacuaron a un total de 7 mil 450 personas en un tiempo récord de 5 minutos.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara, celebró las acciones: “Estos ejercicios de protección civil ayudarán para que todos sepamos por dónde salir, proteger nuestras vidas y salvar vidas en caso de un sismo de verdad”.

Mientras tanto, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), declaró: “Se realizó con rapidez para evitar tragedias. Fue exitoso el simulacro”.

CIUDADANOS EXPONEN SU EXPERIENCIA EN EL SIMULACRO REGIONAL

La agencia El Universal destacó algunos testimonios recopilados de ciudadanos capitalinos: “A mí me pone un poco de nervios la alerta pero bien, todo bien”, mencionó una trabajadora de una oficina en el Paseo de la Reforma.

Socios de un gimnasio desalojaron el lugar, instalado en una torre con varios corporativos: “Me parece que todo salió bien, pues estábamos adentro, estábamos en la caminadora y en cuanto sonó la alerta el personal ya estaba listo, ya sólo esperamos a que nos permitan entrar y ya”, aseguró Dafne, deportista.

Por su parte, policías de la Subsecretaría de Control y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron cortes viales en el Paseo de la Reforma. De esta forma, se observaron grupos de trabajadores que se reunieron sobre las banquetas y el paso de los autos de la avenida.

Dos helicópteros del agrupamiento Cóndores de la SSC aterrizaron frente a la Torre del Caballito, como parte del ejercicio preventivo.

Tras poco más de 30 minutos, la gente comenzó a reingresar a sus lugares de trabajo.

Pese al aparente éxito, algunos ciudadanos expresaron su descontento con el cierre temporal de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del Caballito: “Desde antes de que comenzará el simulacro ya habían parado, y ahorita ya se tardaron, apenas están regresando, pero ni modo”, dijo Alejandro, afuera de las instalaciones del SAT.

(Con información de El Universal)

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

