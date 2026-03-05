Comienza blindaje del Zócalo de la Ciudad de México para la marcha del 8M

México
/ 5 marzo 2026
    Comienza blindaje del Zócalo de la Ciudad de México para la marcha del 8M
    Según la Presidenta Sheinbaum, las vallas de blindaje son para evitar conflictos entre las asistentes del 8M y la policía. Cuarto oscuro | Mario Jasso

Elementos de la Secretaría de Obras de la CDMX prepararon el blindaje para el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Palacio de Bellas Artes

En la noche del 5 de marzo se reportó que las autoridades del Gobierno federal comenzaron el posicionamiento de vallas contra protestas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Se estima que las vallas, o blindaje, funcionen para proteger las instalaciones del Palacio Nacional contra posibles conflictos durante las próximas protestas. Medios han destacado que dicho blindaje está preparado para el siguiente 8 de marzo, cuando ocurra la protesta anual 8M.

El personal de la Secretaría de Obras de la CDMX colocó el blindaje también alrededor de la Catedral Metropolitana, el Palacio de Bellas Artes y en negocios adjuntos a la ruta esperada del 8M.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum podría blindar Palacio por bloque negro en marcha del 8M

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que protegerán a las mujeres participantes en la protesta, como a las 400 policías que serán desplegadas para vigilar la movilización.

El 4 de marzo, durante la conferencia matutina, en referencia al blindaje y al bloque negro, la presidenta comentó: ‘Es probable. Lo hacemos porque muchas veces participa el llamado Bloque Negro o grupos que buscan dañar Palacio Nacional’. Ante la presencia de elementos de policía, Sheinbaum agregó ‘Para evitar una confrontación entre policías y mujeres ponemos estas vallas, ese es el propósito’.

Aunque en la Ciudad de México se concentra una amplia cantidad de participantes de la protesta del 8M, la marcha ocurre en diferentes partes de México, especialmente en las capitales de los estados.

