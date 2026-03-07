Caen cinco ligados a robos de relojes de lujo en el AICM; también aseguran droga y efectivo

Noticias
/ 7 marzo 2026
    Caen cinco ligados a robos de relojes de lujo en el AICM; también aseguran droga y efectivo
    Tras una revisión preventiva, los agentes aseguraron también 41 bolsas tipo ziploc con mariguana. ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

La captura ocurrió durante tareas de inteligencia y derivó en una carpeta por narcomenudeo, a partir de lo asegurado

CDMX.- Cinco hombres presuntamente vinculados con robos de relojes de alta gama y asaltos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con reportes policiales, la detención se realizó este sábado durante labores de investigación e inteligencia en la zona aledaña a la terminal aérea, cuando personal operativo ubicó a los sujetos dentro del Deportivo Oceanía.

Los detenidos fueron identificados como Brandon Saúl Luna Hernández, de 29 años; Alfredo Rodríguez Mercado, de 23; Miguel Ángel Nieto Gómez, de 37; Josué Gael Preciado Rangel, de 33, y Mauricio Torija Martínez, de 42 años.

Según la información difundida, la intervención ocurrió en el cruce de avenida Tahel y Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Pensador Mexicano, donde elementos de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial detectaron a los cinco hombres manipulando bolsas de plástico transparente con aparente mariguana.

Tras una revisión preventiva, los agentes aseguraron 41 bolsas tipo ziploc con mariguana, 55 envoltorios de papel con el mismo enervante, además de 720 pesos en efectivo.

La SSC indicó que los detenidos coinciden con las características físicas de probables responsables de diversos robos de relojes de lujo y asaltos a centros cambiarios registrados en los alrededores del AICM.

Por estos hechos se inició la carpeta de investigación CI-FIVC/VC-3/UI-3C/D/00271/03-2026 por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, específicamente posesión con fines de comercio o comercialización. Los cinco hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Con información de Excélsior

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

