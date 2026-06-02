Colapsa estructura metálica de un puente peatonal del AICM
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Medios han criticado el incidente, señalando que ocurre después de las presuntas remodelaciones y a pocos días que inicie el Mundial 2026
El 2 de junio se reportó que una estructura metálica en la zona de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sobre la Avenida Carlos León.
La estructura es un puente peatonal que conectaba el estacionamiento con la Terminal 1.
Elementos de seguridad y emergencia acudieron a la zona tras el incidente. Se reportó que ya realizan las labores correspondientes; se detalló que la caída de la estructura metálica provocó un lesionado, pero no se reportaron víctimas críticas. Se destacó que el servicio médico del AICM intervino de manera inmediata.
En el comunicado del AICM se enfatizó que se está llevando una investigación para averiguar la causa del incidente. Los daños provocados serán atendidos por el seguro.
El colapso de la estructura ha sido criticado por varios medios de información, los cuales destacan que el incidente ocurrió a pocos días de la Copa del Mundo 2026 y que, presuntamente, las instalaciones del sitio fueron remodeladas para dicho evento internacional.