Colapsa estructura metálica de un puente peatonal del AICM

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    Colapsa estructura metálica de un puente peatonal del AICM
    Se desploma estructura del AICM Vanguardia

Medios han criticado el incidente, señalando que ocurre después de las presuntas remodelaciones y a pocos días que inicie el Mundial 2026

El 2 de junio se reportó que una estructura metálica en la zona de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sobre la Avenida Carlos León.

La estructura es un puente peatonal que conectaba el estacionamiento con la Terminal 1.

Elementos de seguridad y emergencia acudieron a la zona tras el incidente. Se reportó que ya realizan las labores correspondientes; se detalló que la caída de la estructura metálica provocó un lesionado, pero no se reportaron víctimas críticas. Se destacó que el servicio médico del AICM intervino de manera inmediata.

En el comunicado del AICM se enfatizó que se está llevando una investigación para averiguar la causa del incidente. Los daños provocados serán atendidos por el seguro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-humo-en-zona-de-abordaje-de-la-terminal-2-del-aicm-NG21052179

El colapso de la estructura ha sido criticado por varios medios de información, los cuales destacan que el incidente ocurrió a pocos días de la Copa del Mundo 2026 y que, presuntamente, las instalaciones del sitio fueron remodeladas para dicho evento internacional.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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