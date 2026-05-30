Reportan humo en zona de abordaje de la Terminal 2 del AICM

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    Reportan humo en zona de abordaje de la Terminal 2 del AICM
    Hasta el momento, el aeropuerto no reportó afectaciones a las operaciones aéreas ni a la atención de pasajeros derivadas del incidente. Cuartoscuro

La terminal aérea informó que el incidente se registró en el área comprendida entre las salas 63 y 74

CDMX.- La presencia de humo en la zona de salas de abordaje de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) movilizó esta mañana a personal de emergencia de la terminal aérea.

De acuerdo con información difundida por el propio aeropuerto, el incidente se registró en el área comprendida entre las salas 63 y 74, donde usuarios observaron la presencia de humo proveniente de un equipo instalado al interior de un restaurante.

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El AICM informó que elementos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) acudieron de inmediato al sitio y activaron los protocolos de atención para controlar la situación.

NO SE REPORTAN LESIONADOS

La terminal aérea aseguró que la contingencia fue atendida sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales.

“Esta mañana se reportó presencia de humo en las salas de abordaje 63 a 74 de la Terminal 2, proveniente de un equipamiento instalado en un restaurante ubicado en dicha zona”, posteó el aeropuerto en redes sociales.

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El incidente ocurrió horas antes de que autoridades federales encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum inauguraran la primera fase de la remodelación integral del AICM, proyecto que incluyó la modernización de salas de espera, filtros de seguridad, áreas de migración y sistemas tecnológicos en ambas terminales.

OPERACIONES AÉREAS SIN AFECTACIONES

Hasta el momento, el aeropuerto no reportó afectaciones a las operaciones aéreas ni a la atención de pasajeros derivadas del incidente.

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El hecho se reportó en medio de las obras que continúan en la terminal aérea en distintas zonas.

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