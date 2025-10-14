Colectivo halla campo de exterminio en Reynosa, Tamaulipas

    Un nuevo campo de exterminio fue descubierto en la colonia Los Almendros de Reynosa, Tamaulipas, donde se localizaron tambos con restos óseos cerca de la carretera interamericana, según informó el colectivo Amor por los Desaparecidos junto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. FOTO: ADOLFO VLADIMIR | CUARTOSCURO

El colectivo Amor por los Desaparecidos ha detectado varias zonas de exterminio en Reynosa y continúa coordinándose con autoridades estatales y federales para dar seguimiento a estas labores

Un nuevo campo de exterminio fue descubierto en la colonia Los Almendros de Reynosa, Tamaulipas, donde se localizaron tambos con restos óseos cerca de la carretera interamericana, según informó el colectivo Amor por los Desaparecidos junto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

En el lugar, los restos estaban dispersos, y las autoridades aseguraron la zona de inmediato. Además, se encontraron prendas que podrían ser clave para identificar a las víctimas.

“Les pedimos acudir al Ministerio Público para que se realicen las pruebas genéticas conducentes y lograr una identificación verídica de los restos encontrados, dijo Edith González, coordinadora del colectivo.

González añadió que este procedimiento “es fundamental para identificar a las víctimas y ofrecer respuestas a las familias que han esperado durante años”..

$!FOTO: YENNI GANDIAGA
FOTO: YENNI GANDIAGA

Elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas trabajan junto con personal especializado para trasladar los restos al Servicio Médico Forense (Semefo) en Reynosa y comenzar los estudios e investigaciones correspondientes.

El colectivo Amor por los Desaparecidos ha detectado varias zonas de exterminio en Reynosa y continúa coordinándose con autoridades estatales y federales para dar seguimiento a estas labores.

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

