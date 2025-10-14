Colectivo halla campo de exterminio en Reynosa, Tamaulipas

Un nuevo campo de exterminio fue descubierto en la colonia Los Almendros de Reynosa, Tamaulipas, donde se localizaron tambos con restos óseos cerca de la carretera interamericana, según informó el colectivo Amor por los Desaparecidos junto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

En el lugar, los restos estaban dispersos, y las autoridades aseguraron la zona de inmediato. Además, se encontraron prendas que podrían ser clave para identificar a las víctimas.

“Les pedimos acudir al Ministerio Público para que se realicen las pruebas genéticas conducentes y lograr una identificación verídica de los restos encontrados”, dijo Edith González, coordinadora del colectivo.

González añadió que este procedimiento “es fundamental para identificar a las víctimas y ofrecer respuestas a las familias que han esperado durante años”..