Fiscalía de CDMX confirma participación de dos personas en homicidio del abogado David Cohen

México
/ 14 octubre 2025
    Fiscalía de CDMX confirma participación de dos personas en homicidio del abogado David Cohen
    En la tarde del 13 de octubre ocurrió un ataque armado contra el abogado David Cohen Sacal, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. FOTO: CUARTOSCURO

El autor material de los hechos criminales fue aprehendido en la escena del ataque contra el abogado David Cohen

En la tarde del 13 de octubre ocurrió un ataque armado contra el abogado David Cohen Sacal, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Inicialmente, se informó que la víctima salió herida y, hasta el día de hoy se reportó su fallecimiento.

Ante estos hechos, la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, confirmó que se trató de un atentado elaborado entre dos personas.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman muerte del abogado David Cohen tras ataque a tiros; presunto agresor confesó acuerdo por $30 mil

En una conferencia de prensa, donde estuvo presente la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, la fiscal dijo: “En relación al terrible homicidio cometido el día de ayer frente a Ciudad Judicial, decir primero pues que lamentamos mucho este cobarde homicidio.

“Mandamos nuestro pésame a los familiares. Estamos investigando con todo rigor este homicidio, como ya lo hemos informado”.

FISCALÍA DE CDMX QUE EN EL CRIMEN PARTICIPARON DOS PERSONAS, UNA DE ELLAS YA ESTÁ DETENIDA

Dentro de su discurso, Luján explicó que la detención del presunto responsable material del ataque se realizó inmediatamente después de que se cometió el agravio.

“Tenemos ya diversas líneas de investigación. Sabemos que participaron dos personas en el homicidio. Una a bordo de una motocicleta”.

El sujeto detenido fue identificado como Héctor ‘N’ de 18 años de edad, quien fue herido por un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que estaba presente en la escena y quien repelió el ataque.

ATACANTE COFESA ACUERDO POR $30 MIL PESOS

De acuerdo con información revelada por el periodista Carlos Jiménez, Héctor confesó haber hecho un acuerdo de realizar el ataque a cambio de $30 mil pesos. Asimismo, confirmó que su cómplice le proporcionó el arma, aunque dice desconocer los motivos de la agresión.

TE PUEDE INTERESAR: Joven balea a abogado frente a juzgados en la colonia Doctores, en Ciudad de México

La Fiscalía agregó que “Estamos realizando una investigación muy a fondo sobre no nada más la responsabilidad material, sino también intelectual de este homicidio. Es muy importante que hasta ahorita esta investigación permanezca en sigilo para no comprometer sus resultados”.

Temas


Inseguridad
ataque armado
homicidios

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGE

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III