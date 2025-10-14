Fiscalía de CDMX confirma participación de dos personas en homicidio del abogado David Cohen
El autor material de los hechos criminales fue aprehendido en la escena del ataque contra el abogado David Cohen
En la tarde del 13 de octubre ocurrió un ataque armado contra el abogado David Cohen Sacal, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Inicialmente, se informó que la víctima salió herida y, hasta el día de hoy se reportó su fallecimiento.
Ante estos hechos, la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, confirmó que se trató de un atentado elaborado entre dos personas.
En una conferencia de prensa, donde estuvo presente la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, la fiscal dijo: “En relación al terrible homicidio cometido el día de ayer frente a Ciudad Judicial, decir primero pues que lamentamos mucho este cobarde homicidio.
“Mandamos nuestro pésame a los familiares. Estamos investigando con todo rigor este homicidio, como ya lo hemos informado”.
FISCALÍA DE CDMX QUE EN EL CRIMEN PARTICIPARON DOS PERSONAS, UNA DE ELLAS YA ESTÁ DETENIDA
Dentro de su discurso, Luján explicó que la detención del presunto responsable material del ataque se realizó inmediatamente después de que se cometió el agravio.
“Tenemos ya diversas líneas de investigación. Sabemos que participaron dos personas en el homicidio. Una a bordo de una motocicleta”.
El sujeto detenido fue identificado como Héctor ‘N’ de 18 años de edad, quien fue herido por un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que estaba presente en la escena y quien repelió el ataque.
ATACANTE COFESA ACUERDO POR $30 MIL PESOS
De acuerdo con información revelada por el periodista Carlos Jiménez, Héctor confesó haber hecho un acuerdo de realizar el ataque a cambio de $30 mil pesos. Asimismo, confirmó que su cómplice le proporcionó el arma, aunque dice desconocer los motivos de la agresión.
La Fiscalía agregó que “Estamos realizando una investigación muy a fondo sobre no nada más la responsabilidad material, sino también intelectual de este homicidio. Es muy importante que hasta ahorita esta investigación permanezca en sigilo para no comprometer sus resultados”.