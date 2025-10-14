Fiscalía de CDMX confirma participación de dos personas en homicidio del abogado David Cohen

En la tarde del 13 de octubre ocurrió un ataque armado contra el abogado David Cohen Sacal, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Inicialmente, se informó que la víctima salió herida y, hasta el día de hoy se reportó su fallecimiento.

Ante estos hechos, la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, confirmó que se trató de un atentado elaborado entre dos personas.

En una conferencia de prensa, donde estuvo presente la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, la fiscal dijo: “En relación al terrible homicidio cometido el día de ayer frente a Ciudad Judicial, decir primero pues que lamentamos mucho este cobarde homicidio.

“Mandamos nuestro pésame a los familiares. Estamos investigando con todo rigor este homicidio, como ya lo hemos informado”.