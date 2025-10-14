Confirman muerte del abogado David Cohen tras ataque a tiros; presunto agresor confesó acuerdo por $30 mil

México
/ 14 octubre 2025
    Confirman muerte del abogado David Cohen tras ataque a tiros; presunto agresor confesó acuerdo por $30 mil
    Fallece el abogado David Cohen Sacal tras ataque a tiros en la Ciudad Judicial; la FGJCDMX investiga el homicidio y mantiene bajo custodia al presunto agresor. FOTO: VANGUARDIA

El abogado David Cohen Sacal perdió la vida tras un ataque a tiros en la colonia Doctores; autoridades investigan los motivos y posibles cómplices del homicidio

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó el fallecimiento del abogado David Cohen Sacal, quien resultó herido de gravedad tras un ataque a tiros registrado el lunes 13 de octubre en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la FGJCDMX, Cohen, de 48 años, perdió la vida a consecuencia de las lesiones por disparo mientras recibía atención médica en un hospital privado de la Ciudad de México.

FISCALÍA INVETIGA A PRESUNTO ATACANTE DE DAVID COHEN, DE 18 AÑOS

La dependencia mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y ejercer acción penal por el delito de homicidio contra el presunto responsable, Héctor “N”, de 18 años, quien permanece hospitalizado bajo custodia de la Policía de Investigación (PDI).

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ATAQUE EN CONTRA DEL ABOGADO DAVID COHEN?

Los hechos ocurrieron en las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, específicamente en la intersección de avenida Niños Héroes y calle Doctor Claudio Bernard, cuando Héctor “N” se aproximó al abogado y le disparó a corta distancia.

Un elemento de la PDI que transitaba por el lugar intervino y repelió la agresión, logrando detener al atacante, quien fue trasladado bajo custodia policial a un hospital.

Videos difundidos en redes sociales muestran las escaleras manchadas de sangre y al personal de Protección Civil atendiendo al abogado. En uno de los registros, un testigo señala: “Es un abogado. Trae traje”, mientras la víctima permanecía herida en el lugar. Las autoridades aseguraron la motocicleta y el arma de fuego utilizada durante el ataque, y las cámaras de videovigilancia están siendo analizadas para determinar los móviles del atentado.

A HECTOR ‘N’, PRESUNTO ASESINO DE DAVID COHEN, LE HABRÍAN OFRECIDO 30 MIL PESOS POR EL ATAQUE

Según información revelada por el periodista Carlos Jiménez, Héctor “N” confesó que el ataque contra Cohen fue acordado con un pago de 30 mil pesos tras consumarse el homicidio. El joven indicó que su cómplice le proporcionó el arma, pero no conoce el motivo detrás de la agresión.

¿QUIÉN FUE DAVID COHEN?

David Cohen Sacal era socio del despacho Cohen Medina Chávez Abogados (CMCH), especializado en litigio civil, mercantil y corporativo. Entre sus clientes se encuentran figuras como Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa La Cruz Azul; Sebastián Rulli, en un caso por uso indebido de imagen; y el exfutbolista Salvador Carmona, en un conflicto con la Federación Mexicana de Futbol por dopaje.

Además, Cohen fue catedrático en la Universidad Iberoamericana entre 2000 y 2008, impartiendo Derecho Procesal Civil. Su despacho ofrecía asesoría en amparo, propiedad y controversias corporativas, y se le reconocía por participar en casos de alto perfil en el ámbito legal y corporativo.

Hasta el momento, la FGJCDMX no ha informado oficialmente sobre las razones detrás del atentado, y la investigación continúa bajo la hipótesis de un ataque dirigido.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

