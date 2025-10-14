Confirman muerte del abogado David Cohen tras ataque a tiros; presunto agresor confesó acuerdo por $30 mil

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó el fallecimiento del abogado David Cohen Sacal, quien resultó herido de gravedad tras un ataque a tiros registrado el lunes 13 de octubre en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con la FGJCDMX, Cohen, de 48 años, perdió la vida a consecuencia de las lesiones por disparo mientras recibía atención médica en un hospital privado de la Ciudad de México. TE PUEDE INTERESAR: Joven balea a abogado frente a juzgados en la colonia Doctores, en Ciudad de México FISCALÍA INVETIGA A PRESUNTO ATACANTE DE DAVID COHEN, DE 18 AÑOS La dependencia mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y ejercer acción penal por el delito de homicidio contra el presunto responsable, Héctor “N”, de 18 años, quien permanece hospitalizado bajo custodia de la Policía de Investigación (PDI).

A LAS 00:02 MURIÓ el ABOGADO DAVID COHEN

Tras permanecer algunas horas en terapia intensiva del Hospital Ángeles, el abogado falleció.

El médico Diego Villareal notificó deceso por disparo en la cabeza.@FiscaliaCDMX tiene por el homicidio a Héctor Hdz.

Un @PDI_FGJCDMX lo detuvo. pic.twitter.com/rtoWYNUgw5 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 14, 2025

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ATAQUE EN CONTRA DEL ABOGADO DAVID COHEN? Los hechos ocurrieron en las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, específicamente en la intersección de avenida Niños Héroes y calle Doctor Claudio Bernard, cuando Héctor “N” se aproximó al abogado y le disparó a corta distancia. Un elemento de la PDI que transitaba por el lugar intervino y repelió la agresión, logrando detener al atacante, quien fue trasladado bajo custodia policial a un hospital. Videos difundidos en redes sociales muestran las escaleras manchadas de sangre y al personal de Protección Civil atendiendo al abogado. En uno de los registros, un testigo señala: “Es un abogado. Trae traje”, mientras la víctima permanecía herida en el lugar. Las autoridades aseguraron la motocicleta y el arma de fuego utilizada durante el ataque, y las cámaras de videovigilancia están siendo analizadas para determinar los móviles del atentado. A HECTOR ‘N’, PRESUNTO ASESINO DE DAVID COHEN, LE HABRÍAN OFRECIDO 30 MIL PESOS POR EL ATAQUE Según información revelada por el periodista Carlos Jiménez, Héctor “N” confesó que el ataque contra Cohen fue acordado con un pago de 30 mil pesos tras consumarse el homicidio. El joven indicó que su cómplice le proporcionó el arma, pero no conoce el motivo detrás de la agresión.

LE PROMETIERON $30MIL por MATAR al ABOGADO COHEN; ERAN 2 ATACANTES

Héctor Hdz confesó q acordaron pagarles después del crimen.

Según él, su cómplice le dio esta arma, pero no sabe xq querían asesinarlo.

Un @PDI_FGJCDMX lo baleo.

Cohen murió hoy a las 00:02.@FiscaliaCDMX indaga. pic.twitter.com/eZXo5h8op7 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 14, 2025

TE PUEDE INTERESAR: Ola de violencia en carreteras de Chiapas, tras detención de ‘El Señor de los Caballos’ ¿QUIÉN FUE DAVID COHEN? David Cohen Sacal era socio del despacho Cohen Medina Chávez Abogados (CMCH), especializado en litigio civil, mercantil y corporativo. Entre sus clientes se encuentran figuras como Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa La Cruz Azul; Sebastián Rulli, en un caso por uso indebido de imagen; y el exfutbolista Salvador Carmona, en un conflicto con la Federación Mexicana de Futbol por dopaje. Además, Cohen fue catedrático en la Universidad Iberoamericana entre 2000 y 2008, impartiendo Derecho Procesal Civil. Su despacho ofrecía asesoría en amparo, propiedad y controversias corporativas, y se le reconocía por participar en casos de alto perfil en el ámbito legal y corporativo. Hasta el momento, la FGJCDMX no ha informado oficialmente sobre las razones detrás del atentado, y la investigación continúa bajo la hipótesis de un ataque dirigido.