Colectivo de búsqueda en Baja California Sur reporta hallazgo de 5 fosas clandestinas y restos óseos
El colectivo Búsqueda x La Paz de Baja California Sur reportó el hallazgo de cinco fosas clandestinas y restos óseos en el municipio de Comondú, “gracias a una llamada anónima”.
La agrupación de activistas destacó la participación de Familias Buscadoras de Comondú, Sin ellos no Comondú, Comisión Estatal de Búsqueda de Personas BCS y Fiscalía de Desaparecidos.
“Gracias también a la Marina y Guardia Nacional por la seguridad perimetral”.
Hasta donde se informó, el área fue acordonada y se empezó a trabajar con el procesamiento de las fosas por parte de Servicios Periciales.
Finalmente, se informó que, después de que el hallazgo sea procesado como corresponde, se comenzará con el proceso de identificación de vestimentas y características específicas de cada osamenta.
“Sigan teniendo confianza en hacer sus denuncias, todo es anónimo. Solo queremos encontrar a nuestros familiares desaparecidos”, concluye el post del colectivo en su página de Facebook.
Hasta el momento, se desconoce algún comunicado oficial de las autoridades pertinentes.