Colectivo de búsqueda en Baja California Sur reporta hallazgo de 5 fosas clandestinas y restos óseos

El colectivo Búsqueda x La Paz de Baja California Sur reportó el hallazgo de cinco fosas clandestinas y restos óseos en el municipio de Comondú, “gracias a una llamada anónima”.

La agrupación de activistas destacó la participación de Familias Buscadoras de Comondú, Sin ellos no Comondú, Comisión Estatal de Búsqueda de Personas BCS y Fiscalía de Desaparecidos.

“Gracias también a la Marina y Guardia Nacional por la seguridad perimetral”.

Hasta donde se informó, el área fue acordonada y se empezó a trabajar con el procesamiento de las fosas por parte de Servicios Periciales.