Desaparece Miranda Sherlin Sánchez Escobar, estudiante del CETIS en Morelos: Fiscalía

México
/ 10 marzo 2026
    La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas activó la búsqueda de Miranda Sherlin Sánchez Escobar, estudiante del CETIS. ESPECIAL

Su desaparición ocurre en medio de una serie de reportes recientes de estudiantes extraviadas en Morelos

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas activó la búsqueda de Miranda Sherlin Sánchez Escobar, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS), luego de que se reportara su desaparición en el municipio de Xochitepec.

La adolescente, de 17 años, fue vista por última vez el lunes 9 de marzo en ese municipio, ubicado a aproximadamente 15 kilómetros al sur de Cuernavaca. De acuerdo con la ficha, al momento de desaparecer vestía blusa morada de manga larga, blusa escolar de manga corta color verde militar con el escudo del CETIS en tono vino, pantalón escolar verde militar y tenis azul cielo con blanco.

Según la información proporcionada, la joven es de complexión delgada, mide 1.65 metros de estatura, tiene tez morena clara, ojos pequeños color café oscuro y cabello negro, lacio y largo hasta la cintura.

AUMENTAN DESAPARICIONES DE JÓVENES MUJERES EN MORELOS

Su desaparición ocurre en medio de una serie de reportes recientes de estudiantes extraviadas en Morelos, algunos de los cuales han tenido desenlaces fatales.

Entre ellos se encuentran los casos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quienes fueron encontradas sin vida. En contraste, Alondra María decidió separarse de su familia de manera voluntaria y solicitó respeto a su decisión, además del retiro de la denuncia presentada por sus familiares.

CASOS DE ESTUDIANTES DE LA UAEM

Ramos Beltrán salió el 20 de febrero de su casa para acudir a la Universidad en transporte público. Dejó de responder mensajes luego de enviar a su familia que ya había llegado a las instalaciones, fue entonces cuando la reportaron como desaparecida.

Hasta el 2 de marzo su cuerpo sin vida fue localizado en una zona cercana a la de su desaparición. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a un sospechoso, quien sería cercano a la víctima.

De momento, las autoridades correspondientes obtuvieron la vinculación a proceso del presunto feminicida.

En el caso de Toledo Gómez, se registró que su última aparición con vida fue el 2 de marzo, cerca de su casa en el municipio de Mazatepec. Tres días después, su cuerpo fue hallado en la zona de Coatetelco.

FEMINICIDIOS EN MORELOS

En paralelo, en las últimas 24 horas se reportó la muerte de dos mujeres en los municipios de Cuautla y Zacatepec.

El primer caso ocurrió alrededor de las 23:30 horas de ayer en la colonia Gabriel Tepepa, en Cuautla, donde vecinos alertaron a las autoridades por fuertes olores fétidos que provenían de un cuarto en una vecindad ubicada sobre la calle Emiliano Zapata.

Al acudir al sitio, elementos policiacos localizaron a una mujer recostada sobre una cama y cubierta con una sábana; el cuerpo se encontraba en avanzado estado de putrefacción.

La mañana de este martes, a las 07:20 horas, autoridades reportaron el hallazgo de otra mujer sin vida en el poblado de Tetelpa, municipio de Zacatepec, a un costado del libramiento Tetelpa.

Paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar se indicó que la causa de muerte podría estar relacionada con impactos de arma de fuego.

