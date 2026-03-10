$!Desaparece Miranda Sherlin Sánchez Escobar, estudiante del CETIS en Morelos: Fiscalía

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas activó la búsqueda de Miranda Sherlin Sánchez Escobar, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS), luego de que se reportara su desaparición en el municipio de Xochitepec.

La adolescente, de 17 años, fue vista por última vez el lunes 9 de marzo en ese municipio, ubicado a aproximadamente 15 kilómetros al sur de Cuernavaca. De acuerdo con la ficha, al momento de desaparecer vestía blusa morada de manga larga, blusa escolar de manga corta color verde militar con el escudo del CETIS en tono vino, pantalón escolar verde militar y tenis azul cielo con blanco.

Según la información proporcionada, la joven es de complexión delgada, mide 1.65 metros de estatura, tiene tez morena clara, ojos pequeños color café oscuro y cabello negro, lacio y largo hasta la cintura.

AUMENTAN DESAPARICIONES DE JÓVENES MUJERES EN MORELOS

Su desaparición ocurre en medio de una serie de reportes recientes de estudiantes extraviadas en Morelos, algunos de los cuales han tenido desenlaces fatales.

Entre ellos se encuentran los casos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quienes fueron encontradas sin vida. En contraste, Alondra María decidió separarse de su familia de manera voluntaria y solicitó respeto a su decisión, además del retiro de la denuncia presentada por sus familiares.