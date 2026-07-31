Coloca Andrés Mijes “monumento a la corrupción” en una obra del gobierno de Samuel García

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Coloca Andrés Mijes “monumento a la corrupción” en una obra del gobierno de Samuel García
    Coloca Andrés Mijes, “monumento a la corrupción” en una obra del gobierno de Samuel García Foto: Aracely Chantaka
    Coloca Andrés Mijes “monumento a la corrupción” en una obra del gobierno de Samuel García

El aspirante morenista a la gubernatura de Nuevo León cuestionó el sobrecosto del Puente de la Virgen el cual además, acusó que se realizó con la falta de un proyecto ejecutivo

Tras considerar que la obra del Puente de la Virgen presenta sobrecostos en su construcción y tiene un nulo proyecto ejecutivo, Andrés Mijes colocó un “Monumento a la Corrupción” en dicho lugar.

El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León acudió este viernes al lugar donde instaló el monumento, representado por una piñata con la figura de los tótems que ha colocado el gobernador del estado, Samuel García, en sus proyectos.

Hoy estamos aquí para colocar un monumento a la corrupción y la ineficiencia, no un monumento al progreso, no un monumento a la ingeniería. Un monumento a la corrupción y la ineficiencia que le hace daño a Nuevo León y a sus familiares’, señaló.

Mencionó que la corrupción y el daño al erario no empiezan cuando alguien se roba el dinero, sino mucho antes, cuando un gobierno decide gastar casi mil millones de pesos sin demostrar a la gente cuál era la mejor opción.

Empieza cuando se licita una obra sin proyecto ejecutivo, cuando primero se anuncia y después se piensa’, citó.

Añadió que así es como gobiernan los “gobiernos mimados”.

Por eso hoy hacemos una pregunta sencilla y directa: ¿Quién demostró que estos casi mil millones de pesos no podían servir mejor para resolver otros problemas de movilidad, de transporte o de calidad de vida?’, dijo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pide-alcalde-de-escobedo-a-la-asf-auditar-obras-de-samuel-garcia-por-presuntas-irregularidades-BK22396236

Recordó que el dinero público no es del gobernador, sino de las familias.

Cada peso que se desperdicia en una ocurrencia es un peso que deja de llegar a dónde más se necesita’, sostuvo.

El morenista afirmó que la obra debió tener un costo de unos 300 millones de pesos, pero se elevó a casi mil millones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
obras públicas

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

Personajes


Samuel García

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Control de medios

Control de medios
CUARTOSCURO

Ernesto Ruffo, rehén político del régimen morenista

El Gobierno de México informó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado como presunto líder de una célula ligada al CJNG y señalado como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

García Harfuch revela el motivo por el cual el ‘R1’, cabecilla del CJNG, mandó a asesinar a Carlos Manzo
La UNAM realizará un examen de control presencial para aspirantes a licenciatura 2026-2027 tras la revisión del proceso de admisión en línea.

UNAM repetirá examen de admisión 2026 para aspirantes de licenciatura tras detectar resultados atípicos
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
¿Qué hacer en Saltillo? Festival Comunión, Guerra de Chistes, tributo a My Chemical Romance, teatro y cine internacional

¿Qué hacer en Saltillo? Festival Comunión, Guerra de Chistes, tributo a My Chemical Romance, teatro y cine internacional
El histórico defensor del AC Milan y de la selección de Italia dejó un legado de lealtad, liderazgo y títulos que lo convirtió en uno de los mejores centrales de todos los tiempos.

Fallece Franco Baresi, leyenda del Milan y la selección de Italia a los 66 años de edad