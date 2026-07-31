Coloca Andrés Mijes “monumento a la corrupción” en una obra del gobierno de Samuel García

Tras considerar que la obra del Puente de la Virgen presenta sobrecostos en su construcción y tiene un nulo proyecto ejecutivo, Andrés Mijes colocó un “Monumento a la Corrupción” en dicho lugar.

El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León acudió este viernes al lugar donde instaló el monumento, representado por una piñata con la figura de los tótems que ha colocado el gobernador del estado, Samuel García, en sus proyectos.

‘Hoy estamos aquí para colocar un monumento a la corrupción y la ineficiencia, no un monumento al progreso, no un monumento a la ingeniería. Un monumento a la corrupción y la ineficiencia que le hace daño a Nuevo León y a sus familiares’, señaló.

Mencionó que la corrupción y el daño al erario no empiezan cuando alguien se roba el dinero, sino mucho antes, cuando un gobierno decide gastar casi mil millones de pesos sin demostrar a la gente cuál era la mejor opción.

‘Empieza cuando se licita una obra sin proyecto ejecutivo, cuando primero se anuncia y después se piensa’, citó.

Añadió que así es como gobiernan los “gobiernos mimados”.

‘Por eso hoy hacemos una pregunta sencilla y directa: ¿Quién demostró que estos casi mil millones de pesos no podían servir mejor para resolver otros problemas de movilidad, de transporte o de calidad de vida?’, dijo.