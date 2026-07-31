Coloca Andrés Mijes “monumento a la corrupción” en una obra del gobierno de Samuel García
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El aspirante morenista a la gubernatura de Nuevo León cuestionó el sobrecosto del Puente de la Virgen el cual además, acusó que se realizó con la falta de un proyecto ejecutivo
Tras considerar que la obra del Puente de la Virgen presenta sobrecostos en su construcción y tiene un nulo proyecto ejecutivo, Andrés Mijes colocó un “Monumento a la Corrupción” en dicho lugar.
El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León acudió este viernes al lugar donde instaló el monumento, representado por una piñata con la figura de los tótems que ha colocado el gobernador del estado, Samuel García, en sus proyectos.
‘Hoy estamos aquí para colocar un monumento a la corrupción y la ineficiencia, no un monumento al progreso, no un monumento a la ingeniería. Un monumento a la corrupción y la ineficiencia que le hace daño a Nuevo León y a sus familiares’, señaló.
Mencionó que la corrupción y el daño al erario no empiezan cuando alguien se roba el dinero, sino mucho antes, cuando un gobierno decide gastar casi mil millones de pesos sin demostrar a la gente cuál era la mejor opción.
‘Empieza cuando se licita una obra sin proyecto ejecutivo, cuando primero se anuncia y después se piensa’, citó.
Añadió que así es como gobiernan los “gobiernos mimados”.
‘Por eso hoy hacemos una pregunta sencilla y directa: ¿Quién demostró que estos casi mil millones de pesos no podían servir mejor para resolver otros problemas de movilidad, de transporte o de calidad de vida?’, dijo.
Recordó que el dinero público no es del gobernador, sino de las familias.
‘Cada peso que se desperdicia en una ocurrencia es un peso que deja de llegar a dónde más se necesita’, sostuvo.
El morenista afirmó que la obra debió tener un costo de unos 300 millones de pesos, pero se elevó a casi mil millones.